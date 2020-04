We Are Little Zombies: trailer americano del dramma musicale giapponese

Di Pietro Ferraro giovedì 23 aprile 2020

Quattro ragazzini giapponesi rimasti orfani elaborano il lutto formando una rock band con cui conquistare il mondo.

Disponibili un trailer sottotitolato in inglese e una locandina di We Are Little Zombies, un curioso e intrigante film sperimentale giapponese che si pone tra i generi dramma e commedia, con virate nel surreale con una strizzatina d'occhio al musical. Il film che ha fatto tappa al Sundance (World Cinema Dramatic Special Jury Award) e al Festival di Berlino (Orso di cristallo - Menzione Speciale) segue quattro ragazzini, i cui genitori sono defunti, che durante l'elaborazione del lutto si uniscono per formare un rock band.

Quando quattro giovani orfani - Hikari, Ikuko, Ishi e Takemura - si incontrano per la prima volta, i corpi dei loro genitori vengono trasformati in polvere, come un raffinato parmigiano su un piatto di spaghetti alla bolognese, eppure nessuno di loro può versare una lacrima. Sono come zombie; privi di ogni emozione. Senza famiglia, senza futuro, senza sogni e senza modo di andare avanti, i giovani adolescenti decidono che il primo livello di questa nuova esistenza comporta il recupero di una console di gioco, un vecchio basso elettrico e un wok carbonizzato dalle loro vecchie case - il necessario per creare una band e poi conquistare il mondo.

Il cast del film include Keita Ninomiya, Satoshi Mizuno, Mondo Okumura e Sena Nakajima, insieme a Kuranosuke Sasaki, Youki Kudoh, Sosuke Ikematsu, Eriko Hatsune, Jun Murakami, Naomi Nishida, Rinko Kikuchi e Masatoshi Nagase.

We Are Little Zombies è scritto e diretto dal regista giapponese Makoto Nagahisa al suo esordio dopo aver diretto And So We Put Goldfish In The Pool, un corto premiato al Sundance che segue quattro ragazze che liberano 400 pesci rossi in una piscina scolastica.

Fonte: Collider