Scary Stories to Tell in the Dark 2: il sequel in sviluppo alla Paramount

Di Pietro Ferraro venerdì 24 aprile 2020

E' ufficiale, Guillermo del Toro e Andre Ovredal tornano per un sequel di Scary Stories to Tell in the Dark.

Per quelli che come il sottoscritto hanno amato Scary Stories to Tell in the Dark, adattamento della controversa serie di racconti horror di Alvin Schwartz prodotto da Guillermo del Toro, è giunta la notizia che Paramount e Entertainment One stanno collaborando ad un sequel con Andre Ovredal che tornerà a dirigere il sequel e Guillermo del Toro che stavolta scriverà anche la sceneggiatura con Dan e Kevin Hageman.

Volevamo ricreare alcuni dei racconti horror più spaventosi e divertenti che si trovano nei libri di Alvin Schwartz. Ma lo facciamo all'interno di una storia di un gruppo di amici negli anni '60", spiegava Del Toro parlando del film originale. "La bellezza di queste storie è che hanno l'eterno fascino dei racconti da falò, che fanno tremare le persone, anche quando vengono ascoltate più e più volte. Nel nostro film, ai temi dell’amicizia, della compassione, aggiungiamo anche l'idea che le storie possano fare male o possano anche guarire. Esistono due tipi di film horror. I primi sono quelli che spaventano la tua anima. Ma poi ci sono film horror che sono come un giro sulle montagne russe. Divertenti ed emozionanti ma che alla fine hanno uno spirito umanistico. E questo è il tipo di film che André ha realizzato, uno in cui ti diverti ad essere spaventato".

Scritta da Schwartz e illustrata da Stephen Gammell, "Scary Stories to Tell in the Dark" è una serie di tre volumi composta da brevi storie horror per bambini e adolescenti che sono state ispirate dal folklore americano e da leggende metropolitane. I libri si Schwartz sono stati vietati o presi di mira da genitori e gruppi religiosi e finiti nella lista nera delle opere "sataniche" o "bandite" poiché dai contenuti troppo macabri per il pubblico di adolescenti cui erano indirizzati, un po' come accaduto negli anni '50 con classici dei fumetti horror come "Tales from the Crypt" e "The Vault of Horror" pubblicati da EC Comics, da una parte presi di mira dalla censura e dall'altra fonti d'ispirazione per le carriere di nomi del calibro di George A. Romero, Stephen King e Robert Zemeckis.

Il film "Scary Stories to Tell in the Dark" ha incassato circa 105 milioni di dollari nel mondo da un budget di 25 milioni.

Fonte: The Hollywood Reporter