Hulk Hogan: Chris Hemsworth conferma biopic in fase di scrittura

Di Pietro Ferraro venerdì 24 aprile 2020

La sceneggiatura del film biografico Netflix su Hulk Hogan è in fase di scrittura.

Ad un anno dall'annuncio di Chris Hemsworth protagonista di un film biografico di Hulk Hogan prodotto da Netflix, il Thor dell' Universo Cinematografico Marvel in un'intervista al sito Screenrant è tornato a parlare del progetto confermando che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura.

Guarda, non ho ancora letto una sceneggiatura. So che la stanno scrivendo ora e ci stanno lavorando. Ne so ben poco. E' in fase di scrittura. Sono solo affascinato da quel mondo e penso che siano piuttosto desiderosi di mostrare un lato di quel mondo che la gente non ha mai visto prima. Sono incuriosito quanto te.

Alla regia del biopic è stato designato il Todd Phillips dell'acclamato Joker che dirigerà da una sceneggiatura di Scott Silver (Joker, The Fighter) e John Pollono (Stronger - Io sono più forte). Phillips è anche produttore del film con Bradley Cooper, Chris Hemsworth e Joe Russo, con Hulk Hogan a bordo come produttore esecutivo insieme a Joseph Garner (Joker) e Ashley Zalta (serie tv Maniac).

Terry Gene Bollea nome d'arte Hulk Hogan è uno dei wrestler più noti di sempre ed è stato il wrestler più popolare degli anni '80". Hogan ha iniziato la sua carriera di wrestling professionale nel 1977, ma ha ottenuto il riconoscimento mondiale dopo aver firmato per la World Wrestling Federation (WWF, ora WWE) nel 1983, inaugurando il boom del wrestling professionale degli anni '80, dove ha diretto le prime nove edizioni dell'evento annuale di punta della WWF, WrestleMania. Durante il suo percorso professionale Hogan ha anche vinto il WWF Championship per cinque volte. Nel 1996 è stato alla guida della popolare scuderia del New World Order (NWO). È tornato alla WWE dalla WCW nel 2002 e ha vinto il campionato WWE per la sesta volta, prima di ritirarsi nel 2003. È stato inserito nella Hall of Fame della WWE nel 2005 e verrà inserito per la seconda volta nel 2020 come membro del NWO. Durante e dopo la carriera nel wrestling, Hogan ha avuto una lunga carriera di attore, oltre al ruolo di "Labbra tonanti" nel 1982 in Rocky III ha recitato in diversi film (Senza esclusioni di colpi, Cose dell'altro mondo, Missili per casa, Lo stile del dragone) e serie televisive (A-Team, Thunder in Paradise, Baywatch, Walker Texas Ranger).

Chris Hemsworth è protagonista del thriller d'azione Tyler Rake (Extraction) che debutta in esclusiva su Netflix il 24 aprile e tornerà nei panni del Dio del Tuono asgardiano nel sequel Thor: Love and Thunder nei cinema il 18 febbraio 2022.