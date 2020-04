Doctor Strange 2 e Mission Impossible 7: annunciate nuove date di uscita

Di Pietro Ferraro sabato 25 aprile 2020

Slittano uscite anche per il secondo film Marvel di Doctor Strange e i due nuovi capitoli di Mission: Impossible con Tom Cruise.

Ancora modifiche al palinsesto di uscite cinematografiche causa emergenza Coronavirus; gli ultimi due annunci arrivano da Marvel Studios e Paramount e riguardano il secondo film di Doctor Strange e i prossimi due capitoli di Mission: Impossible con Tom Cruise.

I Marvel Studios annunciano lo slittamento della data di uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di altri quattro mesi, con la nuova data di uscita fissata all'inizio del 2022. Con i numerosi rinvii da parte di Disney e Marvel, ci sarà un solo film dell'Universo Cinematografico Marvel che uscirà nei cinema quest'anno, Black Widow. L'altra uscita prevista per il 2020, il film degli Eterni, è stata spostata all'inizio del 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings arriva a a maggio 2021, finestra in precedenza occupata proprio da Doctor Strange 2 che dopo un primo slittamento a novembre ora subisce un ulteriore ritardo slittando fino al 25 marzo 2022.

Nel frattempo "Doctor Strange 2" ha cambiato regista, fuori Scott Derrickson che ha diretto l'originale e dentro Sam Raimi che torna al cinema con supereroi dopo aver diretto l'iconica trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire. Considerando la digressione horror che "Multiverse of Madness" includerà, l'arrivo di un regista che ha diretto la trilogia di culto La Casa aka Evil Dead è una notizia a dir poco entusiasmante.

Per quanto riguarda le date di uscita di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, che il regista Christopher McQuarrie girerà back-to-back, Paramount aveva fissato le date di uscita per il 2021 e il 2022 per ciascun film e avevano in programma di iniziare le riprese all'inizio del 2020. Purtroppo i film di Mission: Impossible sono state tra le produzioni fermate ai blocchi di partenza dall'emergenza Coronavirus, ora va ridefinito il via alle riprese e di conseguenza la data di uscita. "Mission: Impossible 7" Che era inizialmente programmato nelle sale il 21 luglio 2021, ora arriverà nei cinema il 19 novembre 2021, mentre "Mission: Impossible 8" si è spostato dalla data del 5 agosto 2022 al 4 novembre 2022.

La nuova data assegnata a "Mission: Impossible 8" metterà la pellicola in competizione diretta con un film Disney di cui non è stato annunciato il titolo e il sequel Shazam 2 che ha recentemente modificato la sua data di uscita, ma considerando il successo del franchise di Tom Cruise le due date scelte da Disney potrebbero andare incontro ad un cambiamento.

Fonte: Heroic Hollywood