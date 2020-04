Don't Worry Darling: Florence Pugh, Chris Pine e Shia LaBeouf nel film di Olivia Wilde

Di Pietro Ferraro sabato 25 aprile 2020

Olivia Wilde torna dietro la macchina da presa per la seconda volta per un thriller psicologico ambientato negli anni '50.

Novità casting per Don't Worry Darling, il thriller psicologico diretto da Olivia Wilde che avrà un ruolo nel film e ha scritto anche la sceneggiatura con Katie Silberman (La rivincita delle sfigate) basata su una storia di Shane e Carey Van Dyke. Il sito Vulture riporta che il film ha attirato un trio di nomi di alto profilo, a fianco di Wilde reciteranno Florence Pugh, Chris Pine e Shia LaBeouf.

L'attrice Olivia Wilde nota per ruoli in Tron: Legacy, Cowboys & Aliens, Lei e La formula della felicità ha debuttato alla regia lo scorso anno con la commedia al femminile La rivincita delle sfigate (Booksmart) con protagoniste Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever. Il film acclamato dalla critica e candidato ad un Golden Globe (miglior attrice protagonista a Beanie Feldstein) è stato anche un successo commerciale con un incasso di 24 milioni di dollari nel mondo da un budget di 6 milioni.

Don't Worry Darling è ambientato in una comunità isolata e utopica nel deserto della California degli anni '50 e si concentra su una casalinga, interpretata da Florence Pugh, che scopre una verità inquietante sulla sua vita apparentemente perfetta. Il film vede Catherine Hardwicke (Twilight) a bordo come produttore esecutivo e pare che il film sia una "priorità assoluta" per New Line dopo che lo studio si è aggiudicato i diritti nel corso di una accesa guerra di offerte.