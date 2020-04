E' morto Rob Gibbs regista Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro sabato 25 aprile 2020

Blogo ricorda Rob Gibbs, regista e animatore di lungo corso alla Pixar scomparso all'età di 55 anni.

È scomparso a 55 anni Rob Gibbs, regista, artista di storyboard e collaboratore di lungo corso di Pixar. La triste notizia è arrivata via Twitter da un collega di Gibbs, l'animatore Daniel Chong.

Distrutto per la perdita di Rob Gibbs. Se tu o i tuoi figli avete visto i corti Pixar CarsToons, Rob ha diretto la maggior parte di essi. Sua figlia era la voce di Boo in Monsters & Co. Era un ragazzo così positivo, esilarante e sincero, che teneva molto alla sua squadra. Sentiremo la sua mancanza.

Da 22 anni nell'industria dell'animazione, la carriera di Gibbs è iniziata con la Disney dove ha lavorato classici come Pocahontas, Fantasia 2000 e Ribelle - The Brave. Dopo essere passato a Pixar, Gibbs ha curato gli storyboard di Up!, Alla ricerca di Nemo, Monsters & Co. e Toy Story 2 e l'animazione de Gli Incredibili 2, Inside Out e Monsters University. L'ultimo credito di Gibbs è stato in veste di animatore per il recente Onward - Oltre la magia, la commedia fantasy uscita nelle sale americane lo scorso 6 marzo, poco prima del lockdown statunitense causa pandemia di Coronavirus.

Prima della sua morte Gibbs stava lavorando a Monsters at Work per Disney +, uno spin-off della serie Monsters & Co. creata da Peter Docter. La serie in arrivo sul canale streaming nel 2021 presenta l'intero cast vocale dei film originali. Prima del suo lavoro su Monsters at Work, che stava co-dirigendo con Kat Good, Gibbs ha diretto il cortometraggio Cricchetto ninja-carro nervosetto ed episodi della serie tv Le incredibili storie di Carl Attrezzi.







Heartbroken over the loss of Rob Gibbs. If you or your kids have seen any Pixar CarsToons shorts, Rob directed most of 'em. His daughter was the voice of Boo in Monsters, Inc. He was such a positive, hilarious, and heartfelt guy, who cared a lot for his crew. Will miss him. pic.twitter.com/EefgQrHNRr

— Daniel Chong (@threebarebears) April 24, 2020

Fonte: ComicBook