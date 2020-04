Ryan Reynolds e Shawn Levy fanno squadra per un film con viaggio nel tempo

Di Pietro Ferraro domenica 26 aprile 2020

Dopo la commedia d'azione "Free Guy" il regista Shaw Levy torna a dirigere Ryan Reynolds per un'avventura fantascientifica.

In attesa di vedere Free Guy - Eroe per gioco, l'action comedy di Shawn levy con Ryan Reynolds che racconta di un PNG (Personaggio non giocante) di un videogioco open world che diventa senziente, Levy e Reynolds stanno già preparando il loro prossimo progetto insieme.

Il sito THR riporta che Reynolds sarà protagonista di un'avventura con viaggio nel tempo in cui il suo personaggio incontrerà se stesso tredicenne, e lungo la strada anche il suo defunto padre. Il film diretto da Levy e basato su un soggetto di T.S. Nowlin, l'autore della saga "The Maze Runner", in origine era un progetto creato per Tom Cruise con il titolo Our Name is Adam.

Levy e Reynolds saranno anche produttori del progetto insieme a David Ellison di Skydance, Dana Goldberg, Don Granger e George Dewey attraverso la Maximum Effort di Reynolds.

Nel frattempo oltre all'imminente Free Guy in uscita l'11 dicembre, Reynolds sarà anche in Come ti ammazzo il Bodyguard 2 attualmente in post-produzione, in Red Notice le cui riprese sono state fermate per l'emergenza coronavirus ed è anche collegato all'adattamento del videogioco Dragon's Lair per Netflix. Per quanto riguarda Levy oltre a produrre la quarta stagione di Stranger Things, il regista dirigerà e produrrà il remake di Starman.