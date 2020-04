Frankenstein: lo spettacolo teatrale con Benedict Cumberbatch in streaming gratuito su YouTube

Di Pietro Ferraro lunedì 27 aprile 2020

L'adattamento teatrale del Frankenstein di Mary Shelley sarà disponibile in streaming gratuito.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

L'immarcescibile capolavoro horror Frankenstein di Mary Shelley ha fruito nel 2011 di un adattamento teatrale scritto da Nick Dear, versione che ha avuto la sua prima mondiale al Royal National Theatre. Questa produzione, diretta dal regista premio Oscar Danny Boyle con Benedict Cumberbatch e Jonny Lee Miller, che si alternavano nei panni di Victor Frankenstein e la Creatura, approderà questo mese e il prossimo su YouTube per una fruizione in streaming gratuita.

Il sito Bloody Disgusting riporta che il National Theatre trasmetterà la produzione gratuitamente tramite il loro canale YouTube il 30 aprile e il 1° maggio. Inizialmente trasmesso in diretta in vari cinema nel 2011, visto il successo riscosso la produzione è stata ulteriormente riproposta in sala e ora in occasione del lockdown e delle misure di quarantena per l'emergenza coronavirus questa acclamata versione teatrale torna stavolta in streaming gratuito.

La versione con Benedict Cumberbatch nei panni della Creatura e Jonny Lee Miller in quelli di Victor Frankenstein sarà disponibile a partire dalle 19:00 (ora del Regno Unito) da giovedì 30 aprile a giovedì 7 maggio. La versione alternativa con Jonny Lee Miller come la Creatura e Benedict Cumberbatch nei panni di Victor Frankenstein sarà invece disponibile a partire dalle 19:00 (ora del Regno Unito), da venerdì 1° maggio a venerdì 8 maggio.

Infantile nella sua innocenza ma grottesco nella forma, la creatura sconcertata di Frankenstein viene scacciata in un universo ostile dal suo creatore colpito dall'orrore. Preoccupazioni urgenti di responsabilità scientifica, abbandono dei genitori, sviluppo cognitivo e natura del bene e del male sono incorporate in questo racconto gotico classico elettrizzante e profondamente inquietante.

Per lo streaming dello spettacolo cliccate QUI.