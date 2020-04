Avengers: Endgame - Disney sfiora i 900 milioni di profitto con il blockbuster Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 27 aprile 2020

Disney raggiunge quasi il miliardo di profitto con l'epilogo sbanca-botteghino "Endgame".

Avengers: Endgame è stato un film evento a tutto tondo e come tale l'epilogo di 22 anni di Universo Cinematografico Marvel acclamato dalla critica ha letteralmente deflagrato al box-office incassando circa 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando "Infinity War" in soli undici giorni e battendo numerosi record al botteghino diventando tra le altre cose il film con il maggior incasso di tutti i tempi.

Il sito Deadline ha deciso di quantificare a bocce ferme, il film è uscito il 26 aprile 2019, quanto ha realmente fruttato a Disney questo kolossal con supereroi calcolando anche alcuni dei costi collaterali, come le sempiterne spese di marketing che nel caso di "Endgame", calcolate insieme ad un budget dichiarato di 356 milioni di dollari, ha portato nelle casse di Disney 890 milioni, cifra che pone Endgame in vetta alla classifica dei blockbuster più lucrosi del 2019.

"Endgame" è stato un terremoto in tutti i sensi, ha da subito stabilito un record di prevendita del primo giorno con cifre che vanno dai 120 ai 140 milioni incassati durante la settimana antecedente alla premiere del film negli Stati Uniti, battendo i 100 milioni incassati dalle prevendite per Star Wars: Il risveglio della Forza che ricordiamo segnava il ritorno del franchise a 10 anni dalla trilogia prequel. Altro record per l'apertura nazionale del film che ha visto "Endgame" esordire come si suol dire col botto totalizzando 357 milioni con 4.662 sale e tanto per non farsi mancare nulla, record anche in Cina dove il film ha esordito il 23 aprile con un'apertura da ben 107 milioni.

Deadline sottolinea anche l'enorme popolarità di "Endgame" sui social media con i primi due trailer che hanno stabilito un record complessivo di visualizzazioni di 557 milioni, diventando i trailer più visti di sempre, senza contare l'enorme seguito registrato su Twitter, Instagram e Facebook.

Ricordiamo che per stabilire il record d'incassi che ha permesso a "Endgame" di conquistare la vetta del più alto incasso di tutti i tempi, il film ha fruito di una seconda uscita del film con filmati bonus, escamotage che ha funzionato con l'Avatar di James Cameron che è stato detronizzato dopo quasi un decennio di incontrastato dominio.