Mortal Kombat film: svelati concept art di Mileena e Scorpion

Di Pietro Ferraro lunedì 27 aprile 2020

In attesa del reboot di James Wan in uscita nel 2021 rispolveriamo alcune illustrazioni di un reboot del 2013 accantonato.

Dopo l'uscita di Mortal Kombat 11 (con le new entry Spawn, Joker e Terminator) e la più recente uscita del film d'animazione Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, l'attenzione dei fan dell'iconico picchiaduro di Midway Games torna al reboot cinematografico prodotto da James Wan e diretto dall'esordiente Simon McQuoid, film che è attualmente in post-produzione con un'uscita fissata al 15 gennaio 2021.

Recentemente il concept Artist e creature designer Jerad S.Marantz ha condiviso su Instagram alcuni concept art di Mileena e Scorpion creati per un trattamento cinematografico di Mortal Kombat sviluppato prima che il progetto attuale prendesse forma. Si tratta del reboot Mortal Kombat: Legacy che il regista Kevin Tancharoen stava sviluppando nel 2013 e che ha visto Bianca Bree, la figlia di Jean-Claude Van Damme, in lizza proprio per il ruolo di Mileena.

Se anche i sassi conoscono il ninja Scorpion, il personaggio di Mileena per i meno avvezzi all'universo di Mortal Kombat potrebbe essere meno riconoscibile rispetto ad una Sonya Blade piuttosto che una Nitara. Mileena è una assassina al servizio di Shao Kahn armata di Sai (o una spada lunga) che debutta come una sorta di gemella malvagia della Principessa Kitana in Mortal Kombat II (1993), per poi scoprire di essere in realtà un clone creato da Shang Tsung ibridando DNA dei Tarkatan (la razza del mostruoso Baraka) e di Kitana. Nel reboot di James Wan, Mileena è interpretata da Sisi Stringer, attrice americana al suo secondo lungometraggio dopo Bloody Hell di Alister Grierson, un horror australiano attualmente in post-produzione.

Il cast del nuovo Mortal Kombat include anche Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Jessica McNamee (Sonya Blade), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Mehcad Brooks (Maggiore Jackson 'Jax' Briggs), Tadanobu Asano (Raiden), Josh Lawson (Kano), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Max Huang (Kung Lao), Elissa Cadwell (Nitara) e Lewis Tan in un ruolo non rivelato.





























Un post condiviso da jsmarantz (@jsmarantz) in data: 25 Apr 2020 alle ore 10:58 PDT





























Un post condiviso da jsmarantz (@jsmarantz) in data: 16 Apr 2020 alle ore 11:55 PDT





























Un post condiviso da jsmarantz (@jsmarantz) in data: 17 Apr 2020 alle ore 1:18 PDT

Fonte: Heroic Hollywood