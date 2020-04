Daisy Ridley profiler nel thriller "The Ice Beneath Her"

Di Pietro Ferraro lunedì 27 aprile 2020

Il thriller bestseller dell'autrice svedese Camilla Grebe arriva al cinema diretto dai registi di "Finché morte non ci separi".

Archiviata la saga di Star Wars con "L'ascesa di Skywalker", la talentuosa Daisy Ridley è già in trattative per il suo prossimo progetto che la vedrà protagonista nei panni di una detective e profiler in The Ice Beneath Her, un thriller poliziesco di stampo psicologico basato sull'omonimo bestseller del 2015 dell'autrice svedese Camilla Grebe.

La trama segue una giovane donna che viene trovata decapitata nell'atrio della casa di un famigerato magnate. L'uomo d'affari, chiacchierato CEO della catena di negozi al dettaglio Clothes & More, è scomparso senza lasciare traccia. Ma chi è la donna morta? E chi è il brutale assassino che brandiva il machete? Due mesi prima del macabro ritrovamento conosciamo la vittima, Emma Bohman, un'assistente alle vendite di Clothes & More, la cui vita è sconvolta da un incontro casuale con Jesper Orre. Insistendo sul fatto che la loro relazione amorosa debba restare segreta, scuote il mondo di Emma una seconda volta quando all'improvviso la lascia senza spiegazioni. Mentre ad Emma iniziano a succedere cose spaventose, sospetta che Jesper sia il responsabile. Ma perché vuole ferirla? E quanto sarebbe disposto a fare per mettere a tacere la sua amante segreta?

Il romanzo consigliato ai fan dello scrittore Jo Nesbo e della serie tv The Bridge è stato paragonato come tono a L'amore bugiardo e La ragazza del treno e descritto come "una storia avvincente e profondamente inquietante sull'amore, il tradimento e l'ossessione che è impossibile mettere reprimere".

L'adattamento è stato scritto Caitlin Parrish, i suoi crediti includono le serie tv Supergirl, The Red Line e Under the Dome, e sarà diretto e prodotto dal collettivo cinematografico Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella), all'attivo per loro la recente e riuscita commedia horror Finché morte non ci separi e il meno riuscito found-footage horror La stirpe del male. Il gruppo sta anche lavorando al reboot Scream 5 attualmente in pre-produzione.

Fonte: Deadline