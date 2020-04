I Goonies: reunion del cast con Steven Spielberg (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 27 aprile 2020

Regista, sceneggiatore, produttore e cast del classico "I Goonies" si sono riuniti via video per beneficenza.

I Goonies quest'anno compie 35 anni e bisogna ammettere che l'immarcescibile classico di Steven Spielberg e Richard Donner resta uno dei must per gli ex-adolescenti degli anni ottanta e non solo. Ai tempi del Coronavirus si è colta l'occasione per riunire cast, regista, produttore e sceneggiatore del film che si sono incontrati via video sul canale "Reunited Apart" di Josh Gad, iniziativa che sta raccogliendo fondi per il "Center for Disaster Philanthropy" a sostegno del loro fondo di risposta al COVID-19.

La reunion ha visto la partecipazione degli attori Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Ke-Huy Quan, Martha Plimpton, Joe Pantoliano e Kerri Green affiancati dal regista Richard Donner, il produttore Steven Spielberg e lo sceneggaitore Chris Columbus.

Il cast ha rievocato le scene del film, condiviso ricordi dal set, parlato delle loro vite e carriere odierne e fatto un inevitabile cenno ad un potenziale Goonies 2 di cui si parla da tempo immemore. E' stato Spielberg a metterci una pietra sopra...o quasi.

Chris [Columbus], Dick e io, e Lauren [Shuler Donner], abbiamo avuto molte conversazioni al riguardo. Ogni due anni ci viene in mente un'idea, ma poi non regge. Fino a quando non lo facciamo, le persone dovranno solo guardare questo [livestream] cento volte!

E' chiaro che ormai i tempi non sono più in linea con un eventuale sequel, restano in ballo l'ipotesi di un reboot o ancora di una serie tv (live-action o animata), ma come per classici come Ritorno al futuro e vista l'accoglienza del reboot Ghostbusters, pensiamo che certa delicata materia prima ad alto tasso di nostalgia andrebbe lasciata intonsa.

Fonte: Collider