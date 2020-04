The King of Staten Island di Judd Apatow arriverà direttamente in streaming

Di Pietro Ferraro martedì 28 aprile 2020

La nuova commedia di Judd Apatow salterà la tappa nelle sale americane per debuttare direttamente in digitale a giugno.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha annunciato che, causa pandemia di Coronavirus, il film King of Staten Island di Judd Apatow sarà distribuito negli Stati Uniti direttamente in digitale. L'annuncio è arrivato tramite un video pubblicato su YouTube in cui Apatow e il protagonista Pete Davidson rivelano il rilascio in streaming del film. Nel video Apatow dice a Davidson che il loro film sarà distribuito on demand a partire da venerdì 12 giugno.

The King of Staten Island è una commedia in parte autobiografica che si ispira alla vita di Davidson che nel film interpreta Scott, un ragazzo che ha subito una sorta di blocco dello sviluppo all'età di sette anni, a seguito della morte del padre vigile del fuoco. Ora Scott ha raggiunto la metà dei suoi vent'anni e ha realizzato davvero poco, inseguendo il sogno di diventare un tatuatore che sembra lontano dalla sua portata. Mentre la sua ambiziosa sorella minore si prepara a frequentare il college, Scott vive ancora con la sua esausta madre infermiera di pronto soccorso e trascorre le sue giornate a fumare erba, andare in giro con gli amici - Oscar, Igor e Richie - e frequentare segretamente la sua amica d'infanzia Kelsey. Ma quando sua madre inizia ad uscire con un vigile del fuoco spaccone di nome Ray, si scatena una catena di eventi che costringeranno Scott ad affrontare il suo dolore e fare i suoi primi tentativi per andare avanti nella vita.

Il cast del fil è completato da Marisa Tomei, Pamela Adlon, Steve Buscemi, Bill Burr, Kevin Corrigan, Bel Powley, Maude Apatow, Moises Arias e Jimmy Tatro.

L'ultimo lungometraggio cinematografico di Judd Apatow è stato la commedia romantica Un disastro di ragazza del 2015. I crediti più recenti Pete Davidson includono ruoli in The Dirt, biopic dei Mötley Crüe, nella serie tv The Rookie e nella commedia Jesus Rolls - Quintana è tornato!, sequel/ spin-off del cult Il Grande Lebowski.

Fonte: Screenrant