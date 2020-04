An American Pickle: la commedia con Seth Rogen arriverà direttamente in streaming

Di Pietro Ferraro martedì 28 aprile 2020

La nuova commedia di Seth Rogen salterà le sale e sarà distribuita direttamente in digitale.

HBO Max ha acquisito da Sony Pictures i diritti sulla commedia An American Pickle con Seth Rogen, titolo che sarà distribuito in estate direttamente in streaming sul nuovo canale Warner Max, nuova realtà produttiva nata da una partnership siglata da HBO Max e Warner Bros.

Ad annunciare la nuova distribuzione lo stesso Rogen che nel film recita al fianco di Maya Erskine, Sarah Snook, Jorma Taccone, Kevin O'Rourke e Joanna Adler.

Non potrei essere più entusiasta di collaborare con HBO Max per pubblicare questo film. Abbiamo lavorato molto duramente e messo il più possibile di noi stessi in questa storia. Siamo molto orgogliosi del risultato finale e non vediamo l'ora che la gente lo veda.

Il film vede Rogen nei panni di Herschel Greenbaum, un lavoratore in difficoltà che emigra in America negli anni '20 con il sogno di costruire una vita migliore per la sua amata famiglia. Un giorno, mentre lavora in fabbrica, cade in una vasca di sottaceti e viene messo in salamoia per 100 anni. La salamoia lo preserva perfettamente e quando emerge nell'odierna Brooklyn, scopre che non è invecchiato di un giorno. Ma quando cerca la sua famiglia apprende che il suo unico parente sopravvissuto è il suo pronipote, Ben Greenbaum (ancora interpretato da Rogen), un mite programmatore informatico che Herschel non riesce nemmeno a capire.

An American Pickle è diretto Brandon Trost al suo secondo lungometraggio dopo la commedia distopica The FP co-diretta nel 2011 con il fratello Jason Trost. Il film è scritto da Simon Rich, che ha adattato il suo racconto breve "Sell Out" del 2013 è prodotto da Rogen con i suoi partner di Point Grey Evan Goldberg e James Weaver. Rich è produttore esecutivo con Alex McAtee e Ted Gidlow di Point Grey.

Fonte: Collider