Warhunt: terminate le riprese del fantasy horror con Mickey Rourke

Di Pietro Ferraro martedì 28 aprile 2020

Con le restrizioni imposte per il Covid-19, il nuovo horror di Mauro Borrelli ha concluso la produzione in Lettonia.

Con il lockdown globale applicato anche alle produzioni cinematografiche in giro per il mondo, le riprese di Warhunt di Mauro Borrelli sono invece proseguite regolarmente, e il sito Variety riporta che il fantasy horror con protagonista Mickey Rourke (Sin City) ha concluso ufficialmente la produzioni.

Warhunt segue una squadra d'élite di soldati americani in missione segreta durante la seconda guerra mondiale. Intrappolati dietro le linee nemiche nella Foresta Nera tedesca, gli uomini devono affrontare una congrega di streghe. Nel film recitano anche Robert Knepper ("Prison Break") e Jackson Rathbone (Twilight).

A quanto riporta la fonte, la troupe di stanza a Riga, capitale della Lettonia, è stata autorizzata a proseguire le riprese seguendo però le linee guida sul Covid-19 impartite dal governo, come l'obbligo di mascherine e guanti, misurazione della temperatura due volte al giorno, distanziamento sociale e disinfezione delle attrezzature.



Sono venuto a Riga per lavorare e questa cosa (Covid-19) era così fuori controllo, ma tutti sono stati così fantastici. Mickey Rourke

I crediti di Borrelli, già regista del fantasy-horror The Ghostmaker (2012) e il thriller fantascientifico The Recall - L'invasione (2017), includono collaborazioni in veste di illustratore, concept artist e artista di storyboard per oltre 40 produzioni di alto profilo tra cui Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, Captain America - Il primo Vendicatore, The Hateful Eight e Star Wars - Gli ultimi Jedi.

All'inizio era surreale, ma il cast e la troupe si sono rapidamente adattati alle mascherine e ad altre precauzioni, quindi alla fine eravamo ancora più concentrati ed efficienti. Mauro Borrelli - Regista

I crediti più recenti di Mickey Rourke includono ruoli nell'action-crime Night Walk (2019), il crime-drama Adverse (2020) e l'action epico The Legion in uscita negli Stati Uniti l'8 maggio. Rourke è anche nel cast di 3 Days Rising, un thriller-horror diretto da Craig Cukrowski e attualmente in post-produzione che reinventa il capolavoro "La caduta della casa degli Usher" di Edgar Allan Poe.