Now You See Me 3: a bordo lo sceneggiatore di American Hustle

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 aprile 2020

Il sequel "Now You See Me 3" ufficialmente in fase di scrittura.

Now You See Me 3 procede lo sviluppo alla Lionsgate che ha annunciato di aver ingaggiato lo sceneggiatore Eric Warren Singer (American Hustle) che scriverà una prima bozza basata su una sua idea. A proposito di questa nuova idea proposta da Singer viene descritta come: "una nuova interpretazione che catturerà il divertimento, la magia e lo spirito dell'originale, introducendo nuovi personaggi nel mondo e creando anche opportunità per il cast originale di riprendere i loro ruoli".

Al momento non ci sono nomi per il nuovo cast, ma sembra chiaro che le new entry arriveranno a raccogliere il testimone del vecchio cast che includeva Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fischer, Michael Caine, Lizzy Caplan e Morgan Freeman. Lionsgate resisterà alla tentazione reboot propinandoci un nuovo cast composto da ragazzini?

Eric è sempre stato affascinato dalla raffinata arte dell'inganno e dell'illusione in tutte le sue forme e venne da noi con una grande storia che porta la mitologia di Now You See Me e spinge I Quattro Cavalieri ad un livello completamente nuovo con il nostro ritorno chiave cast e nuovi personaggi. Il franchising Now You See Me è stato creato per mantenere il pubblico sorpreso e sulle spine. Qualunque grande mago lo sa, non puoi continuare a fare gli stessi trucchi. Ed Eric e il suo team di illusionisti hanno qualcosa di speciale nella manica di questo nuovo film. Nathan Kahane, presidente gruppo cinematografico Lionsgate

L'originale "Now You See Me" diretto da Louis Leterrier (L'incredibile Hulk) è stato un piacevole divertessement con un intrigante mix di thriller, film con rapina, commedia e illusionismo che ha incassato bene (351 milioni nel mondo) giustificando un sequel. Now You See Me 2 di John M. Chu (Crazy & Rich) ha fruito di una location internazionale, ha spinto un po' troppo sulla parte comedy (vedi un Woody Harrelson un tantino sopra le righe) e ospitato Daniel Radcliffe come antagonista; il film ha incassato altrettanto bene (334 milioni nel mondo) e Lionsgate ha dato luce verde ad un terzo film.

Now You See Me 3 vede il ritorno dei produttori Bobby Cohen e Alex Kurtzman di Secret Hideout, mentre Meredith Wieck e Aaron Edmonds supervisioneranno il progetto per Lionsgate.

Fonte: Collider