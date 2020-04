The End of October: Ridley Scott adatta il thriller con pandemia di Lawrence Wright

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 aprile 2020

La Scott Free Productions ha acquisito i diritti per adattare il nuovo romanzo dello scrittore Lawrence Wright.

Il 28 aprile è uscito The End of October, il romanzo dello scrittore Lawrence Wright che racconta dello scoppio di una pandemia globale vista attraverso gli occhi di un epidemiologo. Il sito Deadline riporta che la Scott Free, la casa di produzione di Ridley Scott, ha acquisito i diritti sul romanzo con l'intenzione di adattarlo in un film o una miniserie tv.

Il coinvolgimento di Ridley Scott ha inevitabilmente inserito anche "The End of October" nell'agenda dei prossimi progetti del regista innescando l'ipotesi su un suo potenziale coinvolgimento anche in veste di regista del progetto.

La sinossi ufficiale del romanzo:





In un campo di internamento in Indonesia, quarantasette persone sono state dichiarate morte con febbre emorragica acuta. Quando Henry Parsons - microbiologo, epidemiologo - si reca lì per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità per indagare, ciò che trova avrà presto ripercussioni sbalorditive in tutto il mondo: un uomo infetto sta arrivando per unirsi ai milioni di fedeli nell'annuale Hajj alla Mecca. Ora, Henry unisce le forze con un principe e un medico sauditi nel tentativo di mettere in quarantena l'intera schiera di pellegrini nella città santa...Un'emigrata russa, una donna salita ai vertici della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, si affretta a dare una risposta a quello che potrebbe essere un atto di guerra biologica...Le relazioni globali già sfilacciate iniziano a spezzarsi, una ad una, di fronte ad una pandemia...La moglie di Henry, Jill, ed i loro figli affrontano una lotta per la sopravvivenza ad Atlanta...E la malattia si abbatte sugli Stati Uniti, smantellando le istituzioni - scientifiche, religiose, governative - e decimando la popolazione.

Lo scrittore premio Pulitzer Lawrence Wright ha scritto anche i libri di saggistica "Le altissime torri: Come al-Qaeda giunse all’11 settembre", da cui è stata tratta la miniserie tv The Looming Tower, e "Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief" da cui è stato tratto il documentario Going Clear - Scientology e la prigione della fede di Alex Gibney. Wright ha anche ideato la storia e scritto con Menno Meyjes e Edward Zwick la sceneggiatura del thriller Attacco al potere del 1998 con Denzel Washington, Annette Benning e Bruce Willis.

Nell'eventualità che Scott decidesse di dirigere "The End of October", dovrebbe stabilire se farne il suo prossimo progetto dopo aver terminato la produzione del film storico The Last Duel con Ben Affleck, Adam Driver e Jodie Comer, le cui riprese sono state bloccate in Irlanda con l'aggravarsi dell'emergenza coronavirus. Al momento in cui scriviamo l'agenda di Scott include un accordo siglato con MGM sulla storia dell'omicidio di Maurizio Gucci con Lady Gaga a bordo in uscita nel 2021, un terzo prequel senza titolo di Alien, il sequel Il Gladiatore 2 e un action-thriller dal titolo Queen & Country che segue un agente delle operazioni speciali in fuga dopo aver assassinato una potente figura dell'Est Europa. In veste di produttore Scott ha invece in ballo David, un film che racconta l'episodio biblico di Davide e Golia e la serie tv Blade Runner: Black Lotus, una serie tv d'animazione prequel che si svolge 17 anni prima di "Blade Runner 2049".