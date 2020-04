Jesse Eisenberg, Karen Gillan, Aaron Paul nel thriller sci-fi "Dual"

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 aprile 2020

Novità casting per il nuovo film del regista di "L'arte della difesa personale".

Novità casting per il thriller fantascientifico Dual che segna una reunion del regista Riley Stearns e dell'attore Jesse Eisenberg dopo il dramma L'arte della difesa personale. il sito The Wrap riporta che oltre a Eisenberg il cast di "Dual" includerà anche Karen Gillan e Aaron Paul che vanno ad unirsi ai già reclutati Beulah Koale e Martha Kelly.

"Dual" affronta con piglio satirico il controverso tema della clonazione e segue una donna che dopo una diagnosi di malattia terminale opta per una procedura di clonazione a cui faranno fronte i suoi amici e la sua famiglia. Il problema sorge quando la donna si ritrova miracolosamente guarita, ma il suo clone è già stato commissionato e non si può tornare indietro.

Il regista texano Riley Stearns è al suo terzo lungometraggio dopo il citato "L'arte della difesa personale" e il crime a tinte comedy Faults che ha visto protagonista Mary Elizabeth Winstead, all'epoca moglie del regista, la coppia ha divorziato nel 2017.

Stearns ha scritto "Dual" ed è anche produttore insieme a XYZ Films. La produzione inizierà all'inizio di questa estate.

Jesse Eisenberg ha recentemente recitato nel thriller fantascientifico Vivarium, nel sequel Zombieland - Doppio colpo e ha interpretato Marcel Marceau nel dramma biografico Resistance; Karen Gillan ha ripreso il ruolo di Ruby in Jumanji - The Next Level e tornerà nei panni di Nebula nell'annunciato Guardiani della Galassia Vol. 3 attualmente in pre-produzione; Aaron Paul ha recentemente ripreso il ruolo di Jesse in El Camino: Il film di Breaking Bad e di Caleb Nichols nella serie tv Westworld - Dove tutto è concesso, l'attore è anche protagonista del dramma Quad che racconta di un venditore che si ritrova tetraplegico a seguito di un incidente, il film è stato completato ma è ancora in attesa di una data di uscita a seguito dell'emergenza coronavirus.