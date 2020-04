Star Wars Day 2020: una convention online pianificata per il 4 e 5 maggio

Di Pietro Ferraro giovedì 30 aprile 2020

Quest'anno lo Star Wars Day si celebrerà con una convention virtuale della durata di due giorni.

Il prossimo 4 maggio si celebrerà lo Star Wars Day e ai tempi del Coronavirus quale miglior formato di una convention virtuale? Lo Star Wars Day virtuale è un'iniziativa targata Reedpop, organizzazione meglio nota per diversi eventi di alto profilo tra cui Star Wars Celebration e il Comic-Con di New York e una serie di altre convention in tutto il mondo.

L'evento virtuale sarà diviso in due giornate, May the 4th e Revenge of the 5th, con il programma che includerà tavole rotonde sul fumetto con scrittori e disegnatori collegati online; tweet live su serie tv e film della saga come "L'ascesa di Skywalker" e "La vendetta dei Sith". Nel corso dell'evento ci saranno anche sessioni di domande e risposte con doppiatori come Ashley Eckstein, voce di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. La popolare Jedi togruta avrà finalmente una versione live-action interpretata da Rosario Dawson nella seconda stagione della serie tv The Mandalorian.

Recentemente l'emergenza coronavirus ha costretto alla cancellazione e rinvio in via precauzionale di svariati festival, eventi e convention tra cui l'atteso Comic-Con di San Diego, un appuntamento estivo imprescindibile per i fan di serie tv, fumetti, cinema e tutto ciò che ruota attorno alla cultura pop slittato al 2021.

Fonte: The Hollywood Reporter