Hercules: il remake live-action Disney è in sviluppo

Di Pietro Ferraro giovedì 30 aprile 2020

Anche il classico Disney Hercules avrà un nuovo adattamento in formato live-action.

Hercules trentacinquesimo Classico d'animazione Disney del 1997 fruirà di un remake live-action, a riportarle la notizia il sito The DisInsider che parla anche di un'uscita al cinema e non per il canale streaming Disney+ che ultimamente ha ospitato il debutto del remake live-action di Lilli e il Vagabondo e prossimamente ospiterà anche l'annunciato live-action di Robin Hood.

La fonte cita anche una short-list non ufficiale di potenziali registi che sarebbero in lizza per il remake che include nomi de calibro di Jon Favreau (Il re leone), Joe e Anthony Russo (Avengers: Endgame) e Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi).

Il nuovo Hercules sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo e dovrebbe includere canzoni dalla versione originale e nuovi pezzi scritti appositamente per il live-action.

Hercules è stato il primo film di animazione Disney basato sulla mitologia greca e presentava un'estetica intrigante e inusuale per lo stile Disney, dovuta alla mano del caricaturista britannico Gerald Scarfe che ideò i personaggi. Alla regia troviamo Ron Clements e John Musker che hanno diretto classici del calibro de La sirenetta e Aladdin, Il pianeta del tesoro rivisitazione in chiave fantascientifica del romanzo "L'isola del tesoro" e più recentemente l'avventura Oceania.

La trama segue le avventure del semidio ercole, figlio del dio Zeus, che dopo aver perso parte dei suoi poteri divini ed essere stato allevato come un umano, a seguito di un complotto ordito dal malvagio Ade, Dio degli inferi, utilizzerà la sua forza sovrumana per reclamare la sua eredità immortale, ma per tornare sul Monte Olimpo Ercole dovrà diventare un vero eroe, trovando l'amore e combattendo mostri, Ade e i Titani con l'aiuto del cavallo alato Pegaso e di Filottete, un satiro addestratore di eroi.

Hercules alla sua uscita nelle sale non brillò particolarmente al box-office, siamo in pieno Rinascimento Disney, con un incasso globale di 252 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 85 milioni. Il film ha fruito di un sequel/midquel direct-to-video dal titolo Hercules: Zero to Hero, diventato il pilota della serie tv Hercules: The Animated Series, incentrata su Ercole durante il suo periodo da studente all'Accademia Prometeo.

Fonte: CBR