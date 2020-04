Coronavirus: Disney lancia le mascherine Marvel, Pixar e Star Wars

Di Pietro Ferraro giovedì 30 aprile 2020

Disney lancia una linea di mascherine in stoffa a tema accompagnata da un'iniziativa di beneficenza.

I parchi a tema Disney sono tra le attività di intrattenimento che hanno chiuso i battenti a causa della pandemia di coronavirus. La riapertura di tali attività comporterà enormi cambiamenti a livello di gestione del pubblico con i parchi che dovranno attivare alcune precauzioni come evitare assembramenti, la sanificazione delle attrazioni, i controlli della temperatura in punti di controllo prestabiliti e naturalmente le mascherine obbligatorie che sono il primo baluardo di difesa dal Covid-19 insieme al distanziamento sociale.

Al momento non ci sono previsioni per una riapertura dei parchi a tema, si ipotizza che la chiusura prosegua fino a gennaio 2021, ma nel frattempo Disney ha pensato bene di implementare l'utilizzo delle mascherine, che potrebbero diventare un dispositivo di sicurezza a cui ci dovremmo abituare, con il lancio di pack di mascherine in tessuto riutilizzabili non mediche ispirate a personaggi e logo Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.

Disney si impegna a servire le comunità in cui viviamo e lavoriamo. Durante questi tempi difficili, stiamo usando il potere delle nostre storie senza tempo e dei nostri amati personaggi per soddisfare le esigenze dei nostri ospiti di maschere in tessuto riutilizzabili per famiglie.

Le mascherine in stoffa sono disponibili in pack da quattro pezzi a 19,99$ con mascherine ispirate agli amati Topolino e Minnie, Anna ed Elsa di Frozen, Woody e Buzz Lightyear di Toy Story, ci sono anche Hulk e gli Avengers e per Star Wars c'è l'amato droide R2-D2 e il Baby Yoda della serie tv The Mandalorian.

Nell'ambito di questa iniziativa Disney donerà un milione di mascherine in stoffa per bambini e famiglie in comunità scarsamente servite e vulnerabili negli Stati Uniti e donerà i profitti delle vendite negli Stati Uniti delle mascherine di stoffa Disney a Medshare, fino a 1 milione, fino al 30 settembre 2020.

Le donazioni della Disney avranno un enorme impatto nelle comunità in cui operiamo. Il loro contributo di un milione di maschere facciali in stoffa Disney sarà fornito alle famiglie di comunità meno abbienti e alle organizzazioni che lavorano per limitare la diffusione di COVID-19, mentre la loro donazione monetaria sarà utilizzata per sostenere gli sforzi in corso della comunità medica per fornire assistenza salvavita a coloro che ne hanno più bisogno. Charles Redding, CEO e presidente di MedShare

Le mascherine Disney sono disponibili per il pre-ordine su shopDisney.com.

Fonte: Disneyland News Today