Space Jam 2: titolo ufficiale e logo rivelati da Lebron James

Di Pietro Ferraro venerdì 1 maggio 2020

Il sequel di Space Jam arriva nei cinema il 16 luglio 2021.

LeBron James protagonista del sequel Space Jam 2 ha utilizzato i social media per rivelare titolo ufficiale e logo del sequel.

L'originale Space Jam uscito nel 1996 metteva in scena una partita di basket che vedeva gli amati Looney Tunes schierati contro degli invasori alieni che barano assorbendo il talento di alcuni giocatori professionisti; una mossa che spinge i Looney Tunes a reclutare Michael Jordan nella loro squadra, ruolo che sarà ricoperto da Lebron James nel sequel che ora sappiamo sarà intitolato Space Jam: A New Legacy.

Per quanto riguarda il logo è accompagnati da un messaggio fatto di emoji (🐰🥕 🎥 🍿👑) che strizzano l'occhio a Bugs Bunny. Le riprese erano in fase di completamento a fine marzo, quindi è probabile che il film abbia superato indenne il lockdown per coronavirus e che sia attualmente in post-produzione.

Diretto da Malcolm D. Lee da una sceneggiatura scritta da Ryan Coogler (Black Panther) e Sev Ohanian, "Space Jam 2" è interpretato da LeBron James, Sonequa Martin-Green nei panni di Savannah James, Ceyair J. Wright nei panni di LeBron “Bronny” James Jr e Don Cheadle. Ryan Coogler è anche produttore insieme a LeBron James con la sua SpringHill Entertainment, Duncan Henderson, e Maverick Carter di SpringHill. I produttori esecutivi includono Justin Lin (Fast & Furious 9), Sev Ohanian e Jamal Henderson.

