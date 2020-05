Hercules: i fratelli russo produttori e rivelato sceneggiatore del live-action Disney

Di Pietro Ferraro venerdì 1 maggio 2020

I registi Marvel Anthony e Joe Russo a bordo del remake live-action del classico animato "Hercules".

A seguito della recente notizia che alla Disney stanno sviluppando un remake live-action del classico animato anni novanta Hercules, oggi possiamo fornirvi il nome dello sceneggiatore che sta scrivendo il remake e la conferma del coinvolgimento di due nomi di alto profilo della Marvel nel team di produzione.

Andiamo per ordine, a scrivere il remake live-action è Dave Callaham, recentemente reclutato da Marvel per scrivere Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. I crediti dello sceneggiatore includono anche la trilogia I mercenari e i sequel Zombieland - Doppio colpo e Wonder Woman 1984. Callaham è anche collegato al sequel Spider-Man: Un nuovo universo 2 previsto nelle sale per il 2022.

Per quanto riguarda i produttori, i fratelli Joe e Anthony Russo (Avengers: Endgame) erano stati inseriti in una short-list di potenziali registi del live-action e ora i due fratelli cineasti hanno utilizzato i social media per confermare il loro coinvolgimento nel live-ation, ma il sito Collider riporta che i Russo non sono a bordo per la regia, ma bensì in veste di produttori. I Russo hanno pubblicato sul loro account Instagram ufficiale una foto di Pena e Panico, nel classico animato i due scagnozzi di Ade, immagine accompagnata dalla didascalia: "Una recente foto di me e mio fratello".

Il remake Disney di Hercules è ancora nelle prime fasi di sviluppo e molto lontano dalla fase di casting, con i fratelli Russo che produrranno il live-action con la loro casa di produzione AGBO. Inoltre non è ancora chiaro se il remake manterrà gli elementi musicali della versione animata o se avrà un approccio alternativo come accaduto con l'imminente Mulan.