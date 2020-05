Spider-Man: Un nuovo universo - nuova action figure Hot Toys di Spider-Gwen

Di Pietro Ferraro venerdì 1 maggio 2020

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ispirata all'acclamato film d'animazione "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Il capolavoro premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo ha dimostrato come il formato "comic" possa raggiungere vette cinematografiche di rara bellezza anche nel formato animato. Acclamato dalla critica e premiato dai fan con un incasso globale di 375 milioni di dollari, è stato ufficializzato un sequel in sviluppo che includerà lo spider-man giapponese Takuya Yamashiro della serie tv anni '70 e sarà diretto da Joaquim Dos Santos, scritto da David Callahan per un'uscita nelle sale fissata al 7 ottobre 2022.

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, da una sceneggiatura di Phil Lord e Rothman, il film di Sony Pictures Animation in associazione con Marvel ha lanciato sul grande schermo lo Spider-Man di Miles Morales e il "Ragnoverso", un multiverso condiviso che grazie ad universi alternativi permette a Miles Morales di fare squadra contro il malvagio Kingpin con Spider-Men provenienti da varie dimensioni che hanno incluso: Peter B. Parker / Spider-Man, Peter Parker / Spider-Man Noir, Peter Porker / Spider-Ham, Miguel O'Hara / Spider-Man 2099, Peni Parker / SP//dr: e Gwen Stacy / Spider-Woman.

Lo scorso febbraio vi avevamo proposto una spettacolare action-figure di Hot Toys che ritraeva il Miles Morales di "Spider-Man: Un nuovo universo" e ora andiamo a proporvi una seconda action figure, ancora prodotta da Hot Toys e altrettanto strepitosa, che ritrae Gwen Stacy aka Spider-Woman aka Spider-Gwen che abbiamo visto nel film affiancare Morales e il team di Spider-Men alternativi.

Mi chiamo Gwen Stacy. Sono stata morsa da un ragno radioattivo. E negli ultimi due anni sono stata la sola e unica Spider-Woman. Spider-Gwen

Gwen Stacy è una ragazza di New York di un universo alternativo in cui è stata morsa da un ragno radioattivo al posto di Peter Parker, ed è diventata la Spider-Woman del suo mondo, conosciuta come Spider-Gwen. Quando viene trascinata nell'universo di Miles Morales, Gwen si unisce a diverse altre Spider-Men per creare un team interdimensionale.

La figure di Spider-Gwen alta 27 cm presenta due teste intercambiabili (con maschera e senza), diverse coppie di occhi intercambiabili per creare espressioni diverse della versione mascherata e scarpette da ballo verde acqua con abito bianco, nero e rosa con motivi geometrici sartoriali meticolosi e grandi dettagli. Gli accessori incredibilmente dettagliati includono una figure in scala di Spider-Ham, uno smartphone, uno specchio portatrucco, un libro di fisica, accessori raganatele assortiti, un sfondo ispirato alla fumettosa animazione del film, un set di mani intercambibiali e una base a tema con supporto per pose aeree.

Trovate l'action-doll Hot Toys di Spider-Gwen in pre-ordine QUI.