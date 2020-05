The Hunting Season: James Wan adatta il racconto sci-fi di Frank M. Robinson

Di Pietro Ferraro sabato 2 maggio 2020

Arriva al cinema un altro racconto dello specialista in techno-thriller e scrittore di "Inferno di cristallo".

L'indaffaratissimo James Wan mentre si prepara a dirigere un sequel di Aquaman aggiunge un altro progetto alla sua fitta agenda di impegni. Il regista fungerà da produttore per un adattamento del racconto fantascientifico The Hunting Season dello scrittore Frank M. Robinson, specialista in techno-thriller e anche autore del racconto che ha ispirato il classico Inferno di cristallo del 1974.

Il sito The Hollywood Reporter riporta che Wan farà squadra con Derek Kolstad, sceneggiatore della trilogia di John Wick e della serie tv The Falcon and the Winter Soldier, e con i produttori Michael Clear, Susan Monford e Don Murphy per portare sul grande schermo questa storia con viaggi nel tempo del 1951 inclusa nell'antologia di racconti "A Life in the Day of...and Other Short Stories" del 1981.

La trama di "The Hunting Season" si svolge in una futuristica società militare e totalitaria in cui i sovversivi, tutti parte della popolazione meno abbiente, vengono rimandati in epoche passate dove gente dell'alta società li caccia per sport. Quando però ad essere condannato è un membro dell'alta società e tutore della legge, spedito indietro nel tempo fino all'America di metà XX° secolo dove ha tre giorni per ambientarsi prima della caccia, il tessuto stesso del regime e della società sui cui è stato istituito inizia a vacillare. Il progetto per la sua ambientazione e le tematiche affrontate è stato paragonato ad altri classici della fantascienza distopica Fahrenheit 451 e Orwell 1984.

Oltre a lavorare su Aquaman 2 James Wan sta attualmente curando anche la post-produzione del suo nuovo horror Malignant e in veste di produttore è collegato al reboot di Mortal Kombat, allo spin-off The Crooked Man e al sequel The Nun 2, entrambi film del "Conjuring Universe", produrrà un adattamento cinematografico del romanzo The Tommyknockers di Stephen King ed è produttore esecutivo della serie tv Dylan Dog attualmente in pre-produzione.