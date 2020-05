G.I. Joe: un altro film in sviluppo alla Paramount collegato a Snake Eyes

Di Pietro Ferraro sabato 2 maggio 2020

Con lo spin-off di Snake Eyes in post-produzione Paramount e Hasbro stanno già lavorando al prossimo film.

Con Snake Eyes: G.I. Joe Origins, primo spin-off del franchise cinematografico ispirato alle iconiche action figures di Hasbro attualmente in post-produzione, arriva la notizia (via THR) che Lorenzo di Bonaventura, Paramount Pictures e Hasbro Allspark Pictures stanno già guardando al futuro e stanno dando il via allo sviluppo di un altro progetto di G.I. Joe denominato "Cobra Island".

Attualmente non ci sono dettagli sulla storia, ma sappiamo che ci sono trattative in corso con Joe Shrapnel e Anna Waterhouse per scrivere la sceneggiatura. La fonte riporta che film si baserà sul film "Snake Eyes", ma non sarà un sequel nel senso stretto del termine, ma "un'espansione per portare il pubblico più a fondo nel mondo di Joe".

Shrapnel e Waterhouse in precedenza hanno scritto i drammi Seberg - Nel mirino con Kristen Stewart e La conseguenza con Keira Knightley e il thiller romantico Rebecca di Netflix attualmente in post-produzione e basato sul racconto di Daphne Du Maurier. La coppia sta attualmente scrivendo The Great Machine, l'adattamento del fumetto "Ex Machina" di Brian K. Vaughan. Segnaliamo che la scelta del duo di scrittori non è casuale poiché entrambi in precedenza hanno fornito riscritture al film di Snake Eyes in uscita ad ottobre e che ricordiamo diretto da Robert Schwentke (Red, The Captain) e con Henry Golding (Crazy & Rich) nel ruolo principale.