Ritorno al futuro: la nuova linea di figures Funko per il 35° anniversario

Di Pietro Ferraro domenica 3 maggio 2020

Funko celebra i 35 anni di "Ritorno al futuro" con una nuova linea di figures Pop!.

Ritorno al futuro, l'immarcescibile classico anni ottanta diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Michael J. Fox, quest'anno compie 35 anni. Il classico con viaggi nel tempo che ha generato una trilogia è uscito nel lontano 1985, un anno davvero prolifico che ha regalato agli appassionati di cinema tanti classici tra cui I Goonies, Breakfast Club, Rocky 4, Cocoon, Rambo 2, Ammazzavampiri, Ladyhawke, Commando, Legend e anche lo spassoso Voglia di vincere che Michael J. Fox girò prima dell'originale "Ritorno al futuro", ma che usci nella sale circa un mese dopo il film di Zemeckis.

Funko per celebare il 35° anniversario di "Ritorno al futuro" ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram la nuova linea di figures Pop! basata sui personaggi e le scene iconiche della trilogia. La linea è naturalmente incentrata sui personaggi di Marty McFly e Doc Brown con i loro vari costumi di scena. Il Marty di Michael J. Fox ha ispirato quattro figures ognuna con un outfit diverso: c'è il Marty del 1985 con gilet imbottito rosso, jeans, walkman e videocamera, ma c'è anche il Marty del 2015 con cappellino argentato e scarpe da ginnastica autoallaccianti.

Doc (interpretato da Christopher Lloyd) è disponibile in due versioni: il Doc degli anni '50 in camice da laboratorio, con indosso il suo strambo casco per la lettura del pensiero e in mano uno schizzo del Flusso canalizzatore, e il Doc del 2015 con abito giallo e occhiali con visiera argentata. La nuova linea include anche un diorama con Doc e la torre dell'orologio colpita da un fulmine e una figure del bullo Biff Tannen di Thomas Francis Wilson.

Ritorno al futuro sin dalla sua uscita nel 1985 entrò prepotentemente nell'immaginario popolare e nel corso degli anni divenne parte della cultura popolare nonché punto di riferimento per i film con viaggi nel tempo, tanto che anche nel recente blockbuster Avengers: Endgame il film di Zemeckis viene citato a più riprese. Alla sua uscita il film incassò 389 milioni di dollari in tutto il mondo, generando un franchise multimediale che ha incluso due sequel, una serie animata, videogiochi e attrazioni di parchi a tema.

