The Soul Collector: trailer del film horror con bambino demone

Di Pietro Ferraro domenica 3 maggio 2020

Un bambino demone con un appetito insaziabile per le anime umane mette a rischio il fragile equilibrio di una famiglia in crisi.



[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di The Soul Collector (precedemente noto come "8"), un promettente nuovo horror a sfondo demoniaco di produzione sudafricana che racconta di un bambino demone con un appetito insaziabile per le anime umane, da cui il titolo il collezionista di anime, che minaccia una famiglia in crisi.

Nel tentativo di iniziare una nuova vita con la sua giovane famiglia divisa, William Ziel in bancarotta ritorna nella fattoria ereditata dal padre estraniato. Lazarus, il contadino che si prese cura di suo padre nelle sue ultime ore solitarie, ricompare subito dopo l'arrivo di William, Sarah e della loro figlia adottiva Mary. Da un presunto incontro casuale tra Mary e Lazarus si sviluppa in un legame tra due spiriti affini. Ma Lazarus racchiude un oscuro segreto, un bambino demone con un insaziabile appetito per le anime umane, che pone di fronte ad un pericolo insondabile la ritrovata quiete domestica della famiglia Ziel.

Il film è interpretato da Tshamano Sebe (Il perdono - Forgiveness), Keita Luna, Garth Breytenbach (La battaglia di Jadotville), Inge Beckman (La torre nera), Chris April (Mia e il leone bianco), Graham Clarke (Mandela: La lunga strada per la libertà), Luxolo Ndabedi, Owam Amey, Sindiwe Magona, Eve Maxagazo, Andy Crawford e Jac Williams.

The Soul Collector scritto e diretto da Harold Hölscher al suo primo lungometraggio cinematografico arriverà negli Stati Uniti direttamente in VOD il 12 giugno.