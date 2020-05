Stasera in tv: "Padre Pio" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 5 maggio 2020

Canale 5 propone Padre Pio, film tv drammatico del 2000 diretto da Carlo Carlei e interpretato da Sergio Castellitto, Jürgen Prochnow, Lorenza Indovina, Flavio Insinna, Pierfrancesco Favino e Elio Germano.

Cast e personaggi

Sergio Castellitto: Padre Pio

Jürgen Prochnow: visitatore apostolico

Lorenza Indovina: Cleonice

Raffaele Castria: Padre Agostino da San Marco in Lamis

Flavio Insinna: Padre Paolino

Pierfrancesco Favino: Emanuele Brunatto

Andrea Buscemi: Superiore

Anita Zagaria: madre di Padre Pio

Bruno Cariello: padre di Padre Pio

Franco Trevisi: vescovo di Manfredonia

Fabio Bussotti: Fra Camillo

Roberto Chevalier: Padre Agostino Gemelli

Gianni Bonagura: Padre Benedetto da San Marco in Lamis

Loris Pazienza: Padre Pio bambino

Elio Germano: Padre Pio ragazzo

Tosca D'Aquino: Lea Padovani

Rosa Pianeta: Carmela Morcaldi

Claudia Muzii: Filomena

Camillo Milli: Monsignor Pannullo

Adolfo Lastretti: Padre Raffaele

Pietro Biondi: Alto Prelato

Sergio Albelli: il Viandante





La trama

Il povero contadino italiano Francesco ha già visioni di Gesù e Maria da bambino, ma anche il Diavolo gli fa visita. Lui, Francesco, è abbastanza certo che diventerà un prete. Dopo essere entrato nell'ordine dei cappuccini, diventa chiaro che Padre Pio (il suo nuovo nome) ha poteri che non possono essere spiegati razionalmente: guarisce i malati, conosce i nomi, i problemi e il futuro di completi estranei. Le sue profezie sull'allora sconosciuto giovane Karol Wojtyla che un giorno diventerà Papa. La carità di Padre Pio e le preghiere estreme fanno una grande impressione sulla gente. Nel 1918 compaiono le Ferite di Cristo sulle sue mani e sui suoi piedi: Padre Pio porta le stimmate. I suoi seguaci si moltiplicano e il culto che cresce intorno a lui rende inquieto il suo ordine santo e il Vaticano. Molti all'interno della chiesa lo considerano un isterico o un imbroglione, dal momento che ha mostrato le sue ferite solo la prima volta che sono apparse. Padre Pio subisce rappresaglie, non gli è più permesso svolgere il suo ruolo di sacerdote. Quando ormai l'anziano prete é un uomo stanco e malato, accudito nel convento di San Giovanni Rotondo, un uomo misterioso lo raggiunge per scoprire la verità su questo strano sacerdote che la gente adora come un santo ma che rifiuta l'autorità, soprattutto quella della chiesa.





Curiosità



Il film che nasce come miniserie tv è stato presentato in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina.



Nello stesso anno sono stati realizzati un'altra miniserie tv concorrente prodotta dalla Rai dal titolo Padre Pio - Tra cielo e terra diretta da Giulio Base e interpretata da Michele Placido e un lungometraggio cinematografico dal titolo La notte del profeta - Padre Pio da Pietrelcina diretto da Jean-Marie Benjamin e con Sergio Fiorentini nei panni di Padre Pio.



Il regista Carlo Carlei (La corsa dell'innocente, Fluke, Romeo and Juliet) ha diretto anche altre miniserie tv biografiche, Ferrari dove è tornato a collaborare con Sergio Castellitto, Fuga per la libertà - L'aviatore e Il generale Della Rovere.



Il soggetto e la sceneggiatura di Padre Pio sono di Massimo De Rita e Mario Falcone, con la collaborazione di Carlo Carlei e sono tratti dal bestseller "Padre Pio - Un santo tra noi" di Renzo Allegri.



Le musiche originali del film sono di Paolo Buonvino (Romanzo criminale, La matassa, Tutto Tutto Niente Niente) che tornerà a collaborare con Carlo Carlei anche per la miniserie tv biografica Ferrari con protagonista Sergio Castellitto. I crediti di Buonvino includono anche musiche per la miniserie tv Paolo Borsellino e la serie tv I Medici.



