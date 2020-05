Sam Raimi e gli sceneggiatori di "A Quiet Place" per un nuovo thriller sci-fi

Di Pietro Ferraro martedì 5 maggio 2020

Gli sceneggiatori di "A Quiet Place" scriveranno, dirigeranno e produrranno il loro primo lungometraggio cinematografico.

Dopo il successo strameritato di critica e pubblico del thriller-horror fantascientifico A Quiet Place - Un posto tranquillo, ora apprendiamo dal sito Variety che gli sceneggiatori Scott Beck e Bryan Woods, duo che oltre a "A Quiet Place" ha scritto insieme anche il sorprendente horror Haunt, stanno collaborando con Sam Raimi per un nuovo thriller fantascientifico.

Raimi Productions è orgogliosa di collaborare con Scott Beck e Bryan Woods. Hanno superato tutte le aspettative nella mia esperienza con loro a Quibi e abbiamo la massima fiducia nella loro storia brillante. Sono onorato di unire nuovamente le forze con i nostri partner di Sony Pictures. Abbiamo un blockbuster selvaggio ed emozionante che non vediamo l'ora di condividere con il mondo. Sam Raimi

Beck / Woods e Raimi non sono alla loro prima collaborazione, la coppia si sceneggiatori ha recentemente scritto, diretto e prodotto un episodio ("Almost There") della serie tv antologica horror 50 States of Fright di Quibi prodotta da Raimi. Il nuovo progetto segnerà il debutto sul grande schermo di Beck / Woods che oltre a scrivere il thriller di fantascienza lo produrranno con Raimi e Zainab Azizi (per Raimi Productions) e Debbie Liebling.

Dopo A Quiet Place sapevamo di avere la responsabilità di reinvestire nell'ecosistema di idee originali. Siamo così orgogliosi di aver collaborato con uno studio che crede in un panorama cinematografico che cerca di lanciare nuove storie. Il nostro team di produzione di Raimi Productions ha contribuito a promuovere la nostra visione di questo film come registi prima di presentare la sceneggiatura alla città. Sam Raimi non è solo uno dei nostri eroi, ma uno dei pochi cineasti a dominare con successo sia nel campo dei film indipendenti che dei blockbuster da grande studio. Non possiamo immaginare un mentore più perfetto per aiutarci a passare al cinema da grande studio. Scott Beck e Bryan Woods

Il progetto è stato acquisito da Sony alla sua terza collaborazione con Raimi Productions che incluso il thriller-horror Crawl - Intrappolati. Raimi ha recentemente firmato per dirigere Doctor Strange 2 , sequel che il regista dirigerà per Marvel con un'uscita fissata al 25 marzo 2022.