2084: un film distopico alla Orwell per lo sceneggiatore di "The Batman"

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 maggio 2020

Paramount Pictures sta sviluppando un nuovo film di fantascienza che descrive una società futuristica orwelliana.

Paramount Pictures sta sviluppando un nuovo film distopico scritto da Mattson Tomlin, lo sceneggiatore del reboot The Batman con Robert Pattinson. Il progetto dall'evocativo titolo 2084 è stato descritto dal sito THR come una "sorella spirituale" del classico 1984, il romanzo distopico di George Orwell del 1949, approcciato a mezza via tra Inception e Matrix.

La trama di 2084 è attualmente top-secret, ma se il riferimento a Orwell 1984 è azzeccato il film sarà ambientato in una società totalitaria futuribile in cui le libertà personali sono regolamentate da un governo oppressore che scatenerà un'inevitabile e fisiologico moto di ribellione.

2084 la cui trama è attualmente top-secret sarà prodotto dallo specialista in blockbuster Lorenzo di Bonaventura che tra i suoi crediti vanta la trilogia Matrix e la saga dei Transformers. Bonaventura è attualmente collegato a due nuovi film dei Tranformers, un quarto film di G.I. Joe, Meg 2: The Trench sequel di Shark - Il primo squalo con Jason Statham e l'action-thriller Five Against a Bullet con Jackie Chan.

Per quanto riguarda Tomlin, lo sceneggiatore sta attualmente scrivendo adattamenti per il grande schermo dei fumetti Fear Agent e Memetic e del videogioco Mega Man, il popolare sparatutto a piattaforme creato nel 1987 da Capcom il cui ultimo capitolo Mega Man 11 è uscito nel 2018.