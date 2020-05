Stasera in tv: "Il caso Collini" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Rai 3 stasera propone "Il caso Collini" film drammatico tedesco del 2019 diretto da Marco Kreuzpaintner e interpretato da Elyas M'Barek, Franco Nero, Heiner Lauterbach e Alexandra Maria Lara.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Elyas M'Barek: Caspar Leinen

Franco Nero: Fabrizio Collini

Heiner Lauterbach: Prof. Dr. Richard Mattinger

Alexandra Maria Lara: Johanna Meyer

Manfred Zapatka: Hans Meyer adulto

Rainer Bock: Dr. Reimers

Jannis Niewöhner: Hans Meyer da giovane

Catrin Striebeck: giudice

Pia Stutzenstein: Nina

Stefano Cassetti: Nicola Collini





La trama

Una grande occasione si presenta al giovane avvocato Caspar Leinen (Caspar Leinen) quando viene nominato difensore d'ufficio di un omicida reo confesso: può finalmente esercitare la professione che ama, indossare la toga ed entrare nell'austero tribunale del Moabit, a Berlino. In un primo momento sembra che si tratti di una causa di routine: dopo una vita tranquilla e interamente dedicata al lavoro in fabbrica, l'irreprensibile italiano Fabrizio Collini (Franco Nero) ha ucciso con un colpo di pistola un ricco industriale ottantenne noto in tutto il Paese, Hans Meyer. Quello che l'avvocato Leinen ancora non sa è che in questa storia nulla è come appare. Mentre l'imputato si chiude nel silenzio, rifiutando ogni difesa, Leinen scopre che la vittima era il nonno di un suo amico dei tempi del liceo. Benché il ricordo di quell'uomo ricco e potente, ma anche affettuoso e gentile, sia ancora vivo nella sua memoria, il giovane avvocato decide di non rinunciare all'incarico e di cercare in tutti i modi di far luce sul movente. Solo scavando nel passato di Meyer, Leinen riesce a trovare una traccia che lo riporta ad un episodio accaduto in Italia durante la seconda guerra mondiale.





Curiosità



Il film scritto da Christian Zübert, Robert Gold e Jens-Frederik Otto è basato sull'omonimo romanzo di Ferdinand von Schirach.



Il regista e sceneggiatore tedesco Marco Kreuzpaintner ha diretto anche Sommersturm (2004), Trade - Welcome to America (2007), Krabat e il mulino dei dodici corvi (2008) e scritto Lui è tornato (2015), commedia da cui è stato tratto il remake italiano Sono tornato (2018) di Luca Miniero.



Il film è stato premiato dalla Cinema for Peace Foundation.



L'attore tedesco Elyas M'Barek (Caspar Leinen) ha interpretato anche i film drammatici L'onda e Medicus e la commedia campione d'incassi Fuck you, prof!.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Ben Lukas Boysen (Mother Nature, Manifesto, Eye of the Dream).



1. Präsidentensuite

2. Zelle

3. Frage

4. Befangen

5. Drei Projektile

6. Lebenslänglich

7. Heimkehr

8. Am See

9. Prozessauftakt

10. Verhandlung

11. Für immer

12. Recherche

13. Nacht

14. P1

15. Flug

16. Cimitero

17. Mandant

18. Verhandlung 2

19. Zehn zu eins

20. Gerechtigkeit

21. Mattinger

22. Mut

23. Keine Fragen

24. Fabrizio

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]