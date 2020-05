Marvel sta sviluppando un film live-action sui Secret Warriors?

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Il team dei Secret Warriors potrebbe presto unisris all'Universo cinematografico Marvel.

Anche il team Secret Warriors potrebbero unirsi all'Universo Cinematografico Marvel in un prossimo futuro. Il sto GWW riporta che Marvel Studios sarebbe nelle prime fasi di sviluppo di un progetto live-action sul team di giovani supereroi guidato da Nick Fury.

Al momento il progetto sarebbe in una fase embrionale con lo studio in cerca di uno sceneggiatore e non è chiaro se Secret Warriosrs diventerà un lungometraggio cinematografico o una serie tv per il canale Disney +.

I Secret Warriors aka Team White sono una squadra di figli e nipoti di supereroi, divinità e supercriminali creata da Brian Bendis e Alex Maleev e introdotti a luglio 2008 nell'albo "Mighty Avengers n. 13" seguito da un debutto ufficiale ad agosto 2008 nell'albo "Secret Invasion n. 3". Il Team White originale assemblato da Nick Fury includeva Daisy Johnson aka Quake figlia del supercriminale Mister Hyde; il semidio Alexander Aaron (Phobos), figlio della divinità Ares e nipote di Ercole; Sebastian Druid aka Druido figlio del cacciatore di mostri Doctor Druid; Yo-Yo Rodriguez aka Slingshot figlia del supercriminale Grifone (apparsa come un'ìnumana colombiana nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.); J.T. Slade aka Hellfire nipote del giustiziere mascherato Phantom Rider; Jerry Sledge aka Stonewall figlio dei supereroi Uomo Assorbente e Titania e Eden Fesi aka Manifold aborigeno australiano mutante (inumano nel canone della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D.). Una seconda squadra formata nel 2017 presentava Quake, Ms. Marvel, Moon Girl, Devil Dinosaur, Inferno, Karnak e Magik. Disney ha prodotto il film d'animazione Marvel's Rising: Secret Warriors (2018) aggiungendo alla squadra Captain Marvel, America Chavez, Ghost-Spider, Squirrel Girl e Patriot. Inoltre nella seconda stagione della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. viene introdotto un team di superumani noti come "Caterpillars", nome in codice usato dai Secret Warriors nei fumetti, che poi prenderà corpo nella terza stagione composto da Daisy Johnson (Quake) e gli inumani Lincoln Campbell, Joey Gutierrez e Yo-Yo Rodriguez.

