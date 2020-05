Grano Rosso Sangue: il remake di Kurt Wimmer continua le riprese in Australia

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Il nuovo film del franchise "Children of the Corn" prosegue le riprese nonostante il lockdown causa coronavirus.

E' stato confermato dal sito THR che il regista Kurt Wimmer (Equilibrium) sta attualmente girando in Australia un remake del classico Grano Rosso Sangue basato sul romanzo "I figli del grano" di Stephen King.

Il remake di Wimmer è una delle produzioni cinematografiche che hanno evitato il lockdown globale causato dalla pandemia di Coronavirus accettando di seguire le linee guida istituite per l'emergenza sanitaria dal governo australiano (mascherine, distanziamento sociale, troupe ridotte) sotto il controllo e la supervisione delle autorità locali.

Alla periferia di Sydney, il produttore Lucas Foster (Ford v Ferrari) e il regista Kurt Wimmer sono riusciti a continuare tranquillamente le riprese di The Children of the Corn, un remake del classico horror del 1984, nonostante le misure di blocco imposte in tutta l'Australia il 23 marzo. Foster ha ottenuto un'esenzione dalle regole generali di quarantena, che limitano le riunioni pubbliche a due persone, lavorando a stretto contatto con la commissione Screen NSW e l'ente regionale per la salute e sicurezza Safework NSW per progettare i protocolli della produzione. Le location all'aperto del film, il suo cast e la sua troupe locali e il suo status di produzione indipendente lo hanno esentato dai congedi e dalle chiusure di produzioni in studio che hanno colpito altri servizi cinematografici in tutto il paese. Scott Roxborough di THR

Il film di Wimmer è il secondo remake basato sul film "Grano Rosso Sangue" del 1984, in precedenza è stato realizzato un rifacimento per la tv datato 2009 dal titolo Campi insanguinati. Il prolifico franchise di Children of the Corn oltre all'originale anni ottanta e al remake tv del 2009 ha generato un sequel cinematografico Grano rosso sangue II - Sacrificio finale (1993) e ulteriori 7 sequel direct-to-video (Grano rosso sangue 3, Inferno a Grand Island, Gli adoratori del male, Children of the Corn 666, Children of the Corn: Revelation, Children of the Corn: Genesis e Children of the Corn: Runaway).

Fonte: Bloody Disgusting