Ball and Chain: Dwayne Johnson e Emily Blunt per una commedia con supereroi

Di Pietro Ferraro giovedì 7 maggio 2020

Emily Blunt e The Rock tornano a fare coppia per una commedia romantica con supereroi.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt tornano a far squadra dopo Jungle Cruise per un adattamento cinematografico del fumetto Ball & Chain di Scott Lobdell, Ale Garza e Richard Bennett.

Il sito Deadline riporta che Johnson e Blunt faranno di nuovo squadra nei panni di Edgar e Mallory Bulson, una litigiosa coppia sposata che sull'orlo della separazione acquisisce superpoteri grazie ad un misterioso meteorite che però riescono a funzionare solo se il duo collabora e fa squadra mettendo da parte le divergenze, cosa che non è affatto facile e innesca gag e momenti divertenti.

Dopo tre anni di un tumultuoso matrimonio, Edgar e Mallory Bulson hanno deciso di gettare la spugna. Questo era comunque il piano, fino a quando una misteriosa meteora non immerge la litigiosa coppia in energia extraterrestre ... energia che dona loro superpoteri! Le loro nuove abilità saranno sufficienti per far funzionare il loro matrimonio?

Il film sarà scritto da Emily V. Gordon i cui crediti includono alcune serie tv e l'acclamata commedia romantica The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no con protagonista Kumail Nanjiani che ha scritto il film con Gordon. Il progetto è in cerca di una casa e in pole position per accogliere "Ball & Chain" pare ci sia Netflix.

Il fumetto "Ball & Chain" ha debuttato nel 1999 e da allora è stato adattato in un episodio pilota per una potenziale serie tv Fox mai andata in porto.

