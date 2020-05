Prophet: uno dei creatori dell'Arrowerse a bordo come sceneggiatore del film

Di Pietro Ferraro venerdì 8 maggio 2020

Il film basato sul fumetto "Prophet" di Rob Liefeld ha un nuovo sceneggiatore.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, Marc Guggenheim uno dei creatori dell'universo condiviso televisivo noto come Arrowerse scriverà la sceneggiatura di Prophet, un adattamento live-action del personaggio dei fumetti creato da Rob Liefeld (Deadpool) che produrrà il film con Adrian Askarieh, Brooklyn Weaver, John Hyde e Terissa Kelton.

Nei fumetti John Prophet è un senzatetto che durante la seconda guerra mondiale si offre volontario per partecipare ad esperimenti medici del dottor Horatio Wells, uno scienziato che viaggia nel tempo e che potenzia il DNA per trasformare Prophet in un super-soldato, una sorta di anti-Captain America. Prophet doveva essere progettato per servire il malvagio Phillip Omen e programmato con istinti omicidi; Wells però decide di cambiare la programmazione di Prophet da un'indole malvagia e spietata ad una forte convinzione in Dio. Wells pone quindi Prophet in stasi criogenica per molti anni allo scopo di farlo ridestare in futuro per aiutare a combattere i malvagi Discepoli. Alla fine trovato dal team di supereroi Youngblood, Prophet si risveglia disorientato, in un mondo che non riconosce, e confonde Youngblood per i Discepoli e li attacca. Liefeld ha introdotto Prophet nelle pagine della serie "Youngblood" di Image Comics nell'albo Youngblood n. 2 (luglio 1992) prima di farlo esordire in una serie in solitaria nel 1993.

Guggenheim oltre ad aver creato la serie tv Arrow con Greg Berlanti e Andrew Kreisberg e prodotto, diretto e scritto episodi per Legends of Tomorrow, ha scritto anche scritto il famigerato film di Lanterna Verde (2011) e il sequel Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri (2013).