New Gods: Ava DuVernay annuncia una scena con All-Widow

Ava DuVernay ha fornito un aggiornamento sulla sceneggiatura del film sui Nuovi Dei dei fumetti DC.

Il film di New Gods prosegue la fase di sceneggiatura con la regista Ava DuVernay (Selma, Nelle pieghe del tempo) che ha recentemente fornito su twitter un aggiornamento su sullo status del progetto.

Rispondendo ad un fan che ha chiesto notizie sull'adattamento del fumetto I Nuovi Dei, la regista che sta scrivendo la sceneggiatura con Tom King (Habemus Papam) ha annunciato una scena con uno dei personaggi meno conosciuti della saga del "Quarto Mondo" creata da Jack Kirby nel 1970.

Nei fumetti DC, All-Widow è la regina degli Insetti, una specie che vive sotto la superficie del pianeta Nuova Genesi, pianeta natale dei Nuovi Dei che considerano gli Insetti una razza inferiore. Coperto di lussureggianti foreste, Nuova Genesi è governata dall'Altopadre, che fa da guida spirituale agli altri abitanti del pianeta che includono Orion, Big Barda, Mister Miracle e Raggio di Luce. I Nuovi Dei popolano due diversi pianeti, un tempo uniti in un mondo e poi divisi dal Ragnarok; l'altro pianeta è Apokolips, governato con un pugno di ferro dal tiranno Darkseid.

Because you asked so nicely... working on fourth draft of a scene featuring All Widow this week. xo https://t.co/mZgPQdE8dD