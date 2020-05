Il Re di Staten Island: trailer della nuova commedia di Judd Apatow

Di Pietro Ferraro venerdì 8 maggio 2020

Judd Apatow torna dietro la macchina da presa con una commedia interpretata dall'ultimo talento sfornato dal Saturday Night Live, Pete Davidson.

Universal Pictures ha reso disponibile un rimo trailer de Il Re di Staten Island, la nuova commedia con protagonista Pete Davidson (The Dirt: Mötley Crüe) diretto da Judd Apatow (40 anni vergine, Molto incinta, Questi sono i 40).

Nella sua celebrata carriera, Judd Apatow ha portato una nutrita serie di giovani promesse della commedia al loro debutto sul grande schermo, come nel caso di Steve Carell, Seth Rogen, Jonah Hill, Jason Segel, Kristen Wiig, Amy Schumer e Kumail Nanjiani. Questa estate, Apatow dirige l’ultimo talento sfornato dal Saturday Night Live, Pete Davidson, in una fresca commedia su amore, lutto e divertimento a Staten Island.

La trama ufficiale:





Scott (Davidson) è rimasto un ragazzo immaturo, soprattutto a causa della morte del padre pompiere quando aveva solo sette anni. Ora ne ha più di venti e poche cose gli sono riuscite nella vita, sempre appeso all’illusoria speranza di diventare un tatuatore di successo. Mentre la sua ambiziosa sorella più piccola (Maude Apatow, su HBO con "Euphoria") parte per il college, Scott rimane a vivere con la madre, un’esausta infermiera del Pronto Soccorso interpretata dal Premio Oscar Marisa Tomei, passando le sue giornate a fumare erba con gli amici — Oscar (Ricky Velez, "Master of None"), Igor (Moises Arias, "A Un Metro Da Te - Five Feet Apart") e Richie (Lou Wilson, in TV con "The Guest Book") — oltre a frequentarsi segretamente con l’amica d’infanzia Kelsey (Bel Powley, su Apple TV+ con "The Morning Show"). Quando la madre inizia a portare in casa un vigile del fuoco millantatore e fanfarone di nome Ray (Bill Burr, su Netflix con "F Is for Family"), si mette in moto una catena di eventi che spingerà Scott a fare i conti con il proprio dolore e ad affrontare i primi passi per andare avanti nella vita.

Il film vede la partecipazione di Steve Buscemi nei panni di Papa, un pompiere veterano che ha preso Scott sotto la propria ala, e Pamela Adlon (su FX per "Better Things") nel ruolo di Gina, l’ex moglie di Ray.

Apatow dirige "Il Re di Staten Island" da una sceneggiatura dello stesso Apatow, Davidson e l’autore del Saturday Night Live Dave Sirus. Il film è prodotto da Apatow per la sua Apatow Productions al fianco di Barry Mendel. Insieme i due hanno già curato la produzione delle pellicole nominate per il Premio Oscar, The Big Sick - Il Matrimonio Si Può Evitare…L’Amore No e Le amiche della sposa, oltre a Questi Sono I 40, Un Disastro di Ragazza - Trainwreck e Funny People. I produttori esecutivi del film sono Pete Davidson, Michael Bederman e Judah Miller.

Dopo la cancellazione dell'uscita nei cinema causa Covid-19, "Il Re di Staten Island" uscirà direttamente in VOD il 12 giugno.