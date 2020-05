Shirley: trailer e poster del thriller con Elisabeth Moss

Di Pietro Ferraro venerdì 8 maggio 2020

Elisabeth Moss interpreta la scrittrice Shirley Jackson nota per la storia di fantasmi "L'incubo di Hill House".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster di Shirley, un nuovo thriller che vede protagonista la richiestissima Elisabeth Moss lanciata dalla serie tv The Handmaid's Tale e recente protagonista dell'intrigante remake thriller L'uomo invisibile di Blumhouse.

La trama ufficiale:





La rinomata scrittrice horror Shirley Jackson (Moss) è sul punto di scrivere il suo capolavoro quando l'arrivo degli sposi stravolge la sua meticolosa routine e aumenta le tensioni nella sua relazione già tempestosa con il marito sprezzante. La coppia di mezza età, incline a spietati sbuffi e copiosi cocktail pomeridiani, inizia a giocare senza pietà con la giovane coppia ingenua alla loro porta.

Il cast del film è completato da Logan Lerman, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Steve Vinovich, Ryan Spahn, Adelind Horan, Molly Fahey, Emily Decker, Ava Langford, Edward O'Blenis e Allen McCullough.

Il film è vagamente basato sulla vita della scrittrice e giornalista Shirley Jackson nota per l'acclamata storia di fantasmi L'incubo di Hill House (1959), adattata per il cinema nel 1963 in Gli invasati di Robert Wise, nel 1999 in Haunting - Presenze di Jan de Bont e nel 2018 nella serie tv Hill House creata da Mike Flanagan e prodotta da Netflix. Jackson ha anche scritto il romanzo "We Have Always Lived in the Castle" del 1962 adattato nel 2016 nel film Mistero al castello Blackwood interpretato da Alexandra Daddario Sebastian Stan, e Taissa Farmiga e prodotto da Michael Douglas.

Josephine Decker (Madeline's Madeline, Mosaic) dirige "Shirley" da una sceneggiatura di Sarah Gubbins (Better Things) basata su un racconto di Susan Scarf Merrell. Il film sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 5 giugno.

Fonte: Collider