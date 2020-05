Revival: Mike Flanagan adatterà il romanzo horror di Stephen King

Di Pietro Ferraro sabato 9 maggio 2020

Warner Bros. rilancia lo sviluppo di un film basato sul romanzo "Revival" di Stephen King.

Torna in pista un adattamento del romanzo Revival di Stephen King dopo che il progetto si era arenato con il regista Josh Boone di Colpa delle stelle e New Mutants alla guida. Ora il sito THR riporta che per scrivere l'adattamento è stato reclutato lo specialista in horror Mike Flanagan (Oculus, Doctor Sleep) che ha lasciato aperta anche la possibilità di dirigere il progetto.

La trama ufficiale del libro:





Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui giochi di un bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita spirituale della congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un patto terribile e definitivo. "Revival" è il racconto di due vite, quella che King ha vissuto e quella che avrebbe potuto vivere, attraverso due personaggi formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai quali accade di incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra.

Flanagan scriverà l'adattamento di "Revival" per Warner Bors. affiancato da Trevor Macy, i due hanno adattato insieme il sequel Doctor Sleep dello scorso anno che non ha brillato al box-office con solo 72 milioni d'incasso da un budget investito di 45. Il film è stato apprezzato da critica e fan, ma il sottoscritto lo ha trovato un thriller sovrannaturale senza nerbo e annacquato nella parte horror con la il finale che si ricollega al capolavoro Shining di Stanley Kubrick a dir poco risibile. Per fortuna Flanagan e Macy hanno creato anche la notevole serie tv The Haunting e scritto insieme anche l'ottimo adattamento de Il gioco di Gerald, un altro racconto di King prodotto per Netflix.