Ant-Man 3: Michael Douglas annuncia novità in arrivo (video)

Di Pietro Ferraro domenica 10 maggio 2020

Michael Douglas incontra i fan online e fa un annuncio sul prossimo film di Ant-Man.

L'attore premio Oscar Michael Douglas, meglio noto ai fan dell'Universo Cinematografico Marvel come lo scienziato Hank Pim dei film di Ant-Man ha recentemente accennato ad importanti novità in arrivo per l'atteso Ant-Man 3.

Durante una recente sessione di domande e risposte su Instagram, ad una domanda su Ant-Man 3, Douglas ha preferito non rispondere suggerendo che Marvel potrebbe mandare qualcuno a fargli visita con una pistola se parla troppo. Ma per non lasciare i fan a bocca asciutta ha rivelato che Marvel Studios stanno per fare un annuncio a breve aggiungendo di "tenere duro".

Ant-Man 3 è attualmente in fase di sviluppo presso i Marvel Studios con il regista Payton Reed che tornerà a dirigere da una sceneggiatura di Jeff Loveness, autore della serie tv Rick & Morty, il film è attualmente sprovvisto di una data di uscita.

Il personaggio Scott Lang di Paul Rudd alla stregua dei Guardiani della galassia rappresenta la parte più leggera e ironica dell'UCM e lo si è visto anche nel recente Avengers: Endgame in cui Scott diventa figura cruciale nello sfruttare la tecnologia creata da Hank Pym per viaggiare nel Regno Quantico, che gli Avengers riconvertiranno con l'aiuto del compianto Tony Stark in una macchina del tempo.

Oltre al ritorno di Paul Rudd ed Evangeline Lilly come Ant-Man e The Wasp, Ant-Man 3 vedrà anche Emma Fuhrmann di nuovo nel ruolo di Cassie Lang, la figlia adolescente di Scott vista in "Endgame" e che nei fumetti è nota con diversi alias tra cui Stature e Stinger. Cassie esposta alle Particelle Pym, durante l'adolescenza assume l'abilità di manipolare a piacimento le proprie dimensioni entrando nei Giovani Vendicatori con i nomi di Ant-Girl o Giant-Girl.





Actor Michael Douglas has recently done an Instagram Q&A and was asked about the status of Ant-Man 3, teasing that there will be some information coming out “pretty soon” about the film! #AntMan3

[via: MichaelKirkDouglas instagram] pic.twitter.com/qqTJAnEpKN — Ant-Man News 🐜 (@AntManNews) May 9, 2020

Fonte: Comigsoon.net