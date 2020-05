Star Wars: L'ascesa di Skywalker - il romanzo ufficiale mette in dubbio una teoria su Jannah

Di Pietro Ferraro lunedì 11 maggio 2020

Lando Carlissian e Jannah sono padre e figlia? Un passo del romanzo ufficiale di "Star Wars 9" potrebbe smentirlo.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha finalmente debuttato in home-video e sul canale streaming Disney +, e nel frattempo è arrivato il romanzo ufficiale del film fare chiarezza e in qualche caso smontare alcune teorie dei fan, con l'ultima ad essere messa in dubbio che riguarda la Jannah di Naomi Ackie che non sarebbe in realtà, come in molti hanno ipotizzato, la figlia di Lando Carlissian (Billy Dee Williams).

Nela guida ufficiale a "L'ascesa di Skywalker" (The Visual Dictionary disponibile su Amazon) si apprende che Lando ha avuto una figlia rapita dal Primo Ordine. Durante una scena del finale dell'Episodio IX, Jannah che come Finn (John Boyega) è un ex stormtrooper disertore, ha uno scambio con Lando e si offre di aiutarlo a ritrovare la figlia perduta.

Il romanzo di "l'ascesa di Skywalker" di Rae Carson aggiunge alcuni dettagli su quel dialogo suggerendo che tra Lando e Jannah non ci sia la parentela che in molti sperano.

Lando e Lady Luck avrebbero aiutato questi bambini speciali. Trovato le loro famiglie, se è quello che volevano. Aiutarli a scoprire il loro nuovo posto nella galassia. Diamine, forse avrebbe trovato sua figlia. Probabilmente no; conosceva le probabilità. Ma sarebbe stato un buon modo per passare i suoi anni al crepuscolo, giusto? Sempre se i bambini fossero stati d'accordo.

Bisogna fare una premessa, in una delle versioni scritte durante lo sviluppo del film, la Jannah di Naomi Ackie era effettivamente la figlia di Lando Calrissian, ma per un qualche motivo questa parte della storia è stata tagliata, ma ci sono voci di un potenziale spin-off che potrebbe far pensare ad un futuro sviluppo della storia.

Durante una recente intervista sulle voci secondo cui il suo personaggio potrebbe tornare in uno spin-off di qualche tipo, Naomi Ackie non ha escluso la possibilità di un ritorno di Jannah.

Jannah era un personaggio completamente nuovo e mi piace l'idea che l'universo di Star Wars si stia espandendo. Penso che Jannah potrebbe ottenere uno spin-off. un retroscena davvero ricco di cui JJ [Abrams] mi ha parlato, e un futuro che ancora non conosciamo. Le mie labbra sono sigillate. Questa è la mia risposta.

Questa dichiarazione riporterebbe in pista una potenziale parentela tra Lando e Jannah che potrebbe essere stata scientemente omessa nel film e nel romanzo "L'ascesa di Skywalker" per poterla poi sfruttare in un potenziale spin-off per Disney +; al momento il canale streaming conta due serie tv: The Mandalorian, uno spin-off pronto per la seconda stagione con una terza già in programma e un secondo spin-off, in origine sviluppato per il cinema, dedicato all'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor.

Fonte: CBR