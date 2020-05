Star Wars: il grill per barbeque ispirato ai Camminatori AT-AT imperiali

Di Pietro Ferraro lunedì 11 maggio 2020

Per gli amanti del barbeque e i fan di Star Wars è disponibile un grill ispirato all'iconica "galassia lontana lontana".

I fan di Star Wars amanti del barbeque ora potranno godersi la loro carne alla griglia all'insegna dell'iconica "galassia lontana lontana". E' infatti disponibile un impressionante grill creato da Alex Dodson di Burned by Design che è una dettagliata replica di un Camminatore AT-AT imperiale, gli imponenti trasporti corazzati che abbiamo visto per la prima volta sul campo di battaglia innevato del pianeta Hoth in "L'Impero colpisce ancora".

Progettato utilizzando le cianografie originali del film, l'iconico AT-AT Walker è stato trasformato nel barbecue perfetto per i fan di Star Wars! Questa bestia di metallo è stata realizzata a mano in acciaio temperato con profili tagliati con laser di precisione da 4 mm per catturare i dettagli del film.

La griglia di cottura è di circa 25x70cm, con una ulteriore griglia di riscaldamento aggiuntivo di circa 12x30cm. Entrambe le griglie sono completamente rimovibili. Dispone inoltre di una griglia per mantenere i carboni sollevati dalla base del bruciatore. Le dimensione totali sono di 120cm X 35-50cm X 100cm.

Lo splendido lavoro fatto per ricreare i dettagli è davvero impressionante e cotanto lavoro non è esattamente a buon mercato, infatti il barbeque sfiora i 1600€ di costo ed è possibile ordinarlo QUI.

Fonte: Facebook