The Old Guard: trailer e foto del thriller d'azione con Charlize Theron e Luca Marinelli

Di Pietro Ferraro lunedì 11 maggio 2020

Il 10 luglio debutta su Netflix il film d'azione con Charlize Theron leader di un team di soldati immortali.

Netflix ha reso disponibili un set di prime immagini e un breve teaser per l'imminente thriller d'azione fantascientifico The Old Guard, basato sul fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez e interpretato da Charlize Theron che torna al genere action dopo Atomica Bionda e da Luca Marinelli (Martin Eden) alla sua terza produzione americana dopo il dramma Waves del 2011 e la serie tv Trust del 2018.

Il film viene descritto come "una storia grintosa, realistica e piena di azione che mostra che vivere per sempre è più difficile di quanto sembri". Il cast è completato da Kiki Layne, Marwan Kenzari, Harry Melling, Van Veronica Ngo, con Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

La trama ufficiale:





Guidati da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron), un gruppo segreto di mercenari affiatati con una misteriosa incapacità di morire hanno combattuto per secoli per proteggere il mondo mortale. Ma quando la squadra viene reclutata per affrontare una missione di emergenza e le loro straordinarie abilità vengono improvvisamente esposte, toccherà ad Andy e Nile (Kiki Layne), l'ultimo soldato ad unirsi ai loro ranghi, per aiutare il gruppo ad eliminare la minaccia di coloro che cercano di replicare e monetizzare il loro potere con ogni mezzo necessario.

Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle api, Cloak & Dagger) dirige da una sceneggiatura scritta da Greg Rucka anche autore del fumetto "Whiteout - Incubo bianco" da cui è stato tratto un film del 2009 interpretato da Kate Beckinsale e del fumetto "Queen & Country" tra i prossimi progetti del regista Ridley Scott. "The Old Guard" debutta in esclusiva su Netflix il 10 luglio.







They’ve been amongst us all along, living in the shadows. pic.twitter.com/V5XIgs6zLo

— The Old Guard (@oldguardmovie) May 7, 2020



Charlize Theron and KiKi Layne starring as immortal mercenaries in an action-thriller from BEYOND THE LIGHTS’ Gina Prince-Bythewood? Yeah, THE OLD GUARD sounds like *extremely* my jam. pic.twitter.com/d05tNab8je

— Isaac Feldberg (@isaacfeldberg) May 7, 2020

Fonte: Collider