E' morto Jerry Stiller, attore comico e padre di Ben Stiller

Di Pietro Ferraro lunedì 11 maggio 2020

Blogo ricorda l'attore e comico americano Jerry Stiller scomparso a 92 anni.

E' scomparso a 92 anni l'attore comico Jerry Stiller noto per ruoli in Grasso è bello, Zoolander e nelle serie tv Seinfield e The King of Queens. A dare il triste annuncio su Twitter il figlio Ben Stiller.

Mi duole dirvi che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali. Era un grande papà e nonno e il marito più devoto ad Anne da circa 62 anni. Egli ci mancherà molto. Ti voglio bene papà.

Jerry Stiller nasce a Brooklyn, New York l'8 giugno 1927, dopo aver servito nell'esercito degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, Stiller frequenta la Syracuse University e si laurea nel 1950. Gli esordi sono a teatro nel 1951 sul palco con Burgess Meredith (il Mickey della serie "Rocky") in "The Silver Whistle" e in diversi allestimenti di opere di shakespeariane insieme a Gene Saks e Jack Klugman (il futuro Dottor Quincy).

Nel 1953 Stiller incontra l'attrice comica Anne Meara e la sposa nel 1954. Nel 1961 la coppia si esibiva in discoteche a New York e l'anno successivo erano diventati un fenomeno nazionale. Dopo oltre un decennio di fama insieme, la coppia decise di lavorare individualmente con carriere che funzionarono in entrambe le direzioni.

La carriera cinematografica di Stiller inizi nel 1970 con un ruolo non accreditato nella commedia Amanti ed altri estranei, l'anno successivo è un poliziotto nel thriller Il colpo della metropolitana - Un ostaggio al minuto; nel 1975 Stiller recita al fianco di Charlton Heston e Karen Black in Airport '75 e nel 1976 riprende il ruolo del mafioso Carmine Vespucci, interpretato a Broadway nello spettacolo The Ritz, nel film Il vizietto americano.

Gli anni '80 vedono Stiller recitare in tre popolari commedie, l'attore affianca il figlio Ben Stiller in Su e giù per i Caraibi (1987), è al fianco di Jeff Bridges e Kim Basinger in Nadine - Un amore a prova di proiettile (1987) e partecipa alla commedia musicale Grasso è bello (1988) di John Waters, Stiller apparirà anche nel remake del 2007 interpretato da John Travolta, Michelle Pfeiffer e Christopher Walken.

Gli anni '90 sono contrassegnati da ruoli nella commedia horror Autostrada per l'inferno (1991), nella commedia drammatica Buona fortuna, Mr. Stone (1993) interpretato con Danny Aiello; nel 1995 Stiller torna a recitare con il figlio Ben nella commedia Pesi massimi e nel 1999 recita con Will Ferrell e Robert Loggia nel dramma The Suburbans - Ricordi ad alta fedeltà.

Gli anni 2000 segnano tre nuove collaborazioni con il figlio Ben Stiller: nel 2001 è il cinico manager Maury Ballstein in Zoolander (2001), nel 2007 recita in Lo spaccacuori dei fratelli Farrelly e nel 2016 recita nel suo ultimo ruolo riprendendo il ruolo di Maury Ballstein in Zoolander 2.





Filmografia

Amanti ed altri estranei (Lovers and Other Strangers), regia di Cy Howard (1970)

Il colpo della metropolitana (Un ostaggio al minuto) (The Taking of Pelham One Two Three), regia di Joseph Sargent (1974)

Airport '75 (Airport 1975), regia di Jack Smight (1975)

Il vizietto americano (The Ritz), regia di Richard Lester (1976)

Cattive abitudini (Nasty Habits), regia di Michael Lindsay-Hogg (1977)

Those Lips, Those Eyes, regia di Michael Pressman (1980)

Seize the Day, regia di Fielder Cook (1986)

Su e giù per i Caraibi (Hot Pursuit), regia di Steven Lisberger (1987)

Nadine - Un amore a prova di proiettile (Nadine), regia di Robert Benton (1987)

Grasso è bello (Hairspray), regia di John Waters (1988)

That's Adequate, regia di Harry Hurwitz (1989)

Little Vegas, regia di Perry Lang (1990)

Sweet 15, regia di Victoria Hochberg - film TV (1990)

Autostrada per l'inferno (Highway to Hell), regia di Ate de Jong (1991)

Freefall, regia di Liz Leshin - cortometraggio (1992)

Buona fortuna, Mr. Stone (The Pickle), regia di Paul Mazursky (1993)

Pesi massimi (Heavy Weights), regia di Steven Brill (1995)

Camp Stories, regia di Herbert Beigel (1997)

Omicidi occasionali (Stag), regia di Gavin Wilding (1997)

The Deli, regia di John A. Gallagher (1997)

The Suburbans - Ricordi ad alta fedeltà (The Suburbans), regia di Donald Lardner Ward (1999)

A Fish in the Bathtub, regia di Joan Micklin Silver (1999)

Secret of the Andes, regia di Alejandro Azzano (1999)

The Independent, regia di Stephen Kessler (2000)

Chump Change, regia di Stephen Burrows (2000)

My 5 Wives, regia di Sidney J. Furie (2000)

Zoolander, regia di Ben Stiller (2001)

On the Line, regia di Eric Bross (2001)

Tutta colpa di Sara (Serving Sara), regia di Reginald Hudlin (2002)

Teacher's Pet, regia di Timothy Björklund (2004) - voce

Il re leone 3 - Hakuna Matata (The Lion King 1½), regia di Bradley Raymond (2004) - voce

Hairspray - Grasso è bello (Hairspray), regia di Adam Shankman (2007)

Lo spaccacuori (The Heartbreak Kid), regia di Bobby Farrelly (2007)

Planes 2 - Missione antincendio (Planes: Fire & Rescue), regia di Roberts Gannaway (2014) - voce

Zoolander 2, regia di Ben Stiller (2016)

Fonte: Collider