In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon arriva on demand dal 1° giugno

Di Pietro Ferraro martedì 12 maggio 2020

L'acclamato film indipendente con Zack Gottsagen, Shia LaBeouf e Dakota Johnson arriva in VOD su tutte le piattaforme online.

Il 1° giugno Officine UBU distribuirà on demand, su tutte le piattaforme online, In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e interpretato dall’emergente Zack Gottsagen e le star hollywoodiane Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Il film grazie al passaparola ha incassato oltre 20 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il film indipendente con il più alto incasso del 2019.

"In viaggio verso un sogno" è un’originale storia di amicizia on the road raccontata con leggerezza, umorismo e sensibilità, che saprà conquistare il cuore degli spettatori grazie anche alla straordinaria interpretazione di Zack Gottsagen.

Zak (Zack Gottsagen), un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. In un’imprevista svolta del destino, la strada di Zak s’incrocia con quella di Tyler (Shia LaBeouf), un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un’amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor (Dakota Johnson), amorevole ma determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida. Un'avventura moderna in stile Mark Twain per sognare senza limiti.

La colonna sonora del film è una raccolta vivace ed eclettica di musica americana che evoca l’euforia di un viaggio senza fine. Include bluegrass, gospel, country, rock, folk e indie rock, il tutto interpretato da artisti diversi come Staple Singers, Colter Wall, Ola Belle Reed e Yo La Tengo, oltre alle musiche originali interpretate da un quartetto di compositori: Zachary Dawes, Jonathan Sadoff, Gabe Witcher e Noam Pikelny membri della band Punch Brothers. La violinista bluegrass Sara Watkins ha registrato alcune voci originali in una canzone intitolata “Long Hot Summer Days”. Oltre ad essere intimamente coinvolti nella selezione delle canzoni per il film, i registi Tyler Nilson e Michael Schwartz hanno anche collaborato alla canzone dei titoli di coda, “Running for So Long (House a Home)”.

"In viaggio verso un sogno" arricchirà numerosi cataloghi online, in particolare anche quello della nuova piattaforma digitale #iorestoinSALA, fortemente voluta e gestita dagli esercenti cinematografici colpiti dalla fase emergenziale che ha imposto la chiusura delle sale. #iorestoinSALA è la nuova iniziativa digitale nata dalla volontà comune di un gruppo di Esercenti cinematografici che gestiscono circa 70 strutture per un totale di circa 170 schermi e che – in attesa di poter tornare a riempire fisicamente le sale, hanno deciso di creare una soluzione on-line per soddisfare le necessità dei propri spettatori. La visione online verrà garantita dalla piattaforma nazionale Mymovies del gruppo GEDI, che raccoglierà i film nelle categorie “current o catalogo”. La visione web sarà affiancata da una serie di attività collaterali quali presentazioni, dibattiti e promozioni.