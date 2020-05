Body Cam: trailer del thriller-horror sovrannaturale con Mary J. Blige

Di Pietro Ferraro martedì 12 maggio 2020

Nat Wolff e Mary J. Blige poliziotti alle prese con una forza sovrannaturale invisibile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Paramount Home Entertainment ha reso disponibile un trailer di Body Cam, un thriller-horror a sfondo sovrannaturale che vede protagonisti Mary J. Blige (Mudbound) e Nat Wolff (Death Note).

La trama ufficiale:





Quando una fermata del traffico di routine si traduce nella morte inspiegabile e raccapricciante del suo collega, una poliziotta (Blige) si rende conto che le riprese fatte dell'incidente sono visibili solo ai suoi occhi. Mentre gli attacchi aumentano, corre contro il tempo per capire la forza sovrannaturale dietro di essi.

Il cast è completato da Anika Noni Rose, Theo Rossi, David Zayas, Demetrius Grosse, Sylvia Grace Crim, Sue-Lynn Ansari, Ian Casselberry, Lara Grice, Jeff Pope, Jibrail Nantambu, Philip Fornah e Altonio Jackson.

La cantante Mary J. Blige ha esordito come attrice nel 2001 nel dramma Prison Song a cui hanno fatto seguito ruoli in Rock of Ages, Un Natale speciale a New York, Mudbound e in svariate serie tv tra cui Umbrella Academy.

Malik Vitthal che ha esordito nel 2014 con il film Imperial Dreams di Netflix dirige "Body Cam" da una sceneggiatura di Richmond Riedel e Nicholas McCarthy (The Prodigy).

"Body Cam" sarà disponibile negli Stati Uniti per l'acquisto in digitale il 19 maggio, per il noleggio on demand il 2 giugno per poi arrivare in DVD il 14 luglio.

Fonte: Comingsoon.net