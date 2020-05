Armageddon Time: Cate Blanchett per il nuovo film di James Gray

Di Pietro Ferraro martedì 12 maggio 2020

RT Features e James Gray tornano a collaborare dopo il fantascientifico "Ad Astra".

Dopo la recente notizia di un suo coinvolgimento con l'adattamento del videogioco Borderlands, ora dal sito Variety arriva la notizia che Cate Blanchett sarà protagonista di Armageddon Time, il nuovo film del regista James Gray (Civiltà Perduta).

Il film è ambientato a New York nel Queens, dove Grey è nato, si svolge durante la metà degli anni '80 e si basa sulle esperienze personali del regista alla Kew-Forest School, una scuola privata in cui Fred Trump ha lavorato nel consiglio di amministrazione e Donald Trump era uno studente.

Gray dirigerà da una sua sceneggiatura originale con la produzione di Rodrigo Teixeira (Chiamami col tuo nome) di RT Features, la compagnia che ha prodotto Ad Astra, il film più recente del regista e anche l'horror psicologico The Lighthouse, il film più recente del regista Robert Eggers (The Witch).

Sono molto felice di continuare la nostra collaborazione con James e di intraprendere il nostro secondo film insieme, soprattutto con un progetto così intimo, che mi propose durante una delle nostre pause pranzo sul set di "Ad Astra". Rodrigo Teixeira di RT Features

Blanchett è attualmente protagonista della serie tv Mrs. America, all'inizio di quest'anno ha finito di girare il thriller Nightmare Alley di Guillermo del Toro con Bradley Cooper ed è collegata anche ad un terzo progetto in arrivo, sarà nel cast di Don’t Look Up, il nuovo film Netflix di Adam McKay con Jennifer Lawrence.