Motel Acacia: trailer e locandine del film horror filippino di Bradley Liew

Un motel infestato da uno spirito oscuro e antico diventa una trappola letale per un gruppo di ospiti bloccati dalla neve.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Gravitas Ventures ha reso disponibili due trailer in lingua inglese e un set di locandine ufficiali del survival-horror filippino Motel Acacia. Il remoto edificio al centro del film dovrebbe essere un rifugio, ma viene invece utilizzato dal governo per sterminare gli immigrati poiché infestato dallo spirito di un demone filippino, che mangia uomini e insemina le donne.

La trama ufficiale:



JC (JC Santos) è costretto a subentrare nell'azienda di famiglia stabilita dal suo estraneo e tirannico padre, un motel solitario in una remota regione selvaggia, che fornisce rifugio agli immigrati clandestini per conto del governo. Ma come JC e gli ospiti scopriranno presto, il Motel Acacia ospita uno spirito oscuro e antico. Con il cibo che si esaurisce e una violenta bufera di neve che impedisce agli ospiti di partire, inizia una lotta disperata per la sopravvivenza. Nel tentativo di liberarsi dell'ombra tirannica di suo padre, JC rischia di perdere la propria umanità per salvare gli ospiti.