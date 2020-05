Blake Lively per il thriller post-apocalittico Dark Days at the Magna Carta

Di Pietro Ferraro martedì 12 maggio 2020

Shawn Levy e Blake Lively per un thriller con pandemia in arrivo su Netflix.

Blake Lively reduce dal thriller d'azione The Rhythm Section ha scelto il suo prossimo progetto, che vedrà l'attrice collaborare con il regista e produttore Shawn Levy (Stranger Things) per un thriller post-apocalittico dal titolo Dark Days at the Magna Carta.

Il film è descritto come un thriller che segue un personaggio durante un evento catastrofico, il personaggio in questione è una donna (Lively) che fa di tutto per sopravvivere e salvare la sua famiglia. Il concept è costruito attorno ad una pandemia che prende piede negli Stati Uniti, ma la storia non è direttamente collegata ad un contagio, ma ad un evento che cambia il mondo mettendo in risalto temi come l'isolamento e la forza della famiglia.

Lively è anche produttrice del film che si spera di ampliare in un franchise e più precisamente in una trilogia. La sceneggiatura del film è dell'esordiente Michael Paisley, che ha ideato anche il soggetto e i cui crediti includono al momento una collaborazione come autore per la serie tv The Witcher.

Lively produrrà il lungometraggio attraverso la sua società di produzione "B for Effort" insieme a Kate Vorhoff mentre Levy produrrà attraverso la sua "21 Laps" con il partner Dan Cohen, con il progetto che sarà sviluppato per Netflix.

Fonte: THR